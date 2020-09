SONDAJ Joe Biden il devanseaza pe Donald Trump in sase state indecise. Scorul este foarte strans

In Arizona, Florida, Michigan, Carolina de Nord, Pennsylvania si Wisconsin, fostul vicepresedinte Biden il devanseaza pe presedintele Trump cu 49% la 45%, potrivit sondajului publicat miercuri. In sondajul publicat acum doua saptamani, dupa Conventia Democrata, dar inainte de Conventia Republicana, avansul detinut de Biden era de 49% la 46%.Biden are cel putin un avans strans in toate cele sase state, care vor juca un rol major in stabilirea castigatorului alegerilor prezidentiale de pe 3 noiembrie.Iata care sunt rezultatele sondajelor in cele sase state:Arizona: Biden 49%, Trump 45% (in sondajul precedent Biden 49%, Trump 47%)Florida: Biden 49%, Trump 46% (neschimbat)Michigan: Biden 49%, Trump 43% (in sondajul precedent Biden 50%, Trump 44%)Carolina de Nord: Biden 49%, Trump 47% (in sondajul precedent Biden 48%, Trump 47%)Pennsylvania: Biden 50%, Trump 46% (in sondajul precedent Biden 49%, Trump 46%)Wisconsin: Biden 50%, Trump 44% (in sondajul precedent Biden 49%, Trump 44%)Sondajul a avut loc vineri si sambata, a intervievat 4.143 de posibili votanti din statele respective si are o marja de eroare de plus/minus 1,4 puncte procentuale.Cu toate ca avansul lui Joe Biden s-a redus in sondaje atat la nivel national cat si in statele indecise, fata de maximele atinse in cea mai dificila perioada a pandemiei de coronavirus, din iunie si iulie, sondajul realizat de CNBC/Change Research arata o cursa electorala in mare parte neschimbata de evenimentele din ultimele saptamani.