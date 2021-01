Surse: Democratii din Camera Reprezentantilor vor cere punerea sub acuzare a presedintelui Trump

Daca vor avea succes, initiativa va marca un moment istoric: niciun presedinte american nu a fost pus sub acuzare de doua ori.Democratii au cerut vicepresedintelui Mike Pence si guvernului sa invoce amendamentul 25 din Constitutia SUA, care prevede ca un presedinte poate fi indepartat din functie daca nu isi poate indeplini atributiile oficiale. Dar Pence s-a opus ideii, a spus un consilier.Presedinta Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, l-a numit, vineri, pe Trump "dezechilibrat" si a spus ca Congresul trebuie sa faca tot posibilul sa ii protejeze pe americani, chiar daca mandatul lui Trump se incheie pe 20 ianuarie.Trump i-a incurajat pe mii de sustinatori ai sai sa demonstreze miercuri la Capitoliu, provocand o scena haotica, in care o multime de oameni au intrat in cladire, parlamentarii au fost nevoiti sa se ascunda, timp in care un ofiter de politie si alti patru oameni au murit.