Surse: Fostul consilier pentru securitate nationala al lui Obama ar putea fi numit de Biden sef al CIA

Pozitia CIA ar putea fi una dintre cele mai provocatoare din administratia Biden dupa ce, timp de patru ani, presedintele republican Donald Trump a acuzat agentia ca face parte dintr-o conspiratie a unui "stat profund", care urmareste sa ii submineze mandatul.Posibilitatea ca Donilon sa primeasca aceasta functie a fost raportata pentru prima data de Politico.Se vehiculeaza, de asemenea, ca Biden, care va prelua oficial functia de presedinte al SUA pe 20 ianuarie, il ia in calcul pentru sefia CIA si pe Michael Morell, care a fost de doua ori director adjunct si director in exercitiu al agentiei in administratia Obama.Joe Biden, parte integranta a echipei de securitate nationala a presedintelui Barack Obama in cei opt ani in care a ocupat functia de vicepresedinte, ar fi lucrat indeaproape cu ambii.