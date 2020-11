Demnitari din Pentagon: "Donald Trump se comporta ca un dictator". Cum a reactionat mediul militar din SUA dupa ce presedintele l-a demis pe ministrul Apararii pe Twitter

Trump si-a concediat ministrul Apararii pe Twitter

Unii experti spun ca intreaga echipa este baricadata intr-un "bizar univers paralel" in care actualul presedinte si-ar fi securizat deja un al doilea mandat. O dovada in acest sens ar fi mesajul secretarului de stat american, Mike Pompeo, care a refuzat sa accepte victoria lui Joe Biden si a vorbit despre "o tranzitie lina spre a doua administratie Trump", scrie CNN citat de Digi 24 Refuzul lui Trump de a recunoaste infrangerea sa in fata lui Biden a fost dublat de luarea unor masuri care pun in pericol securitatea nationala a Statelor Unite ale Americii.Recent, liderul de la Casa Alba si-a concediat ministrul Apararii, Mark Esper, pe Twitter.In ultimele luni, relatia lui Trump cu Esper a devenit semnificativ mai tensionata, motiv pentru care Esper isi pregatise deja demisia de mai multe saptamani, intr-o incercare de a iesi din scena inainte ca presedintele sa aiba ocazia sa il concedieze.A doua zi dupa ce presedintele in exercitiu al SUA, Donald Trump, l-a destituit pe seful Pentagonului, Mark Esper, trei inalti demnitari militari si-au semnat demisiile.Esper a cazut in dizgratia lui Trump dupa ce a declarat, in iunie, ca nu sustine trimiterea armatei in strada pentru a inabusi protestele anti-rasism, declansate de uciderea lui George Floyd de catre politia din Minneapolis.Trump si-ar putea acum indrepta intreaga sa furie impotriva sefilor CIA si FBI , Gina Haspel, respectiv Christopher Wray, cred surse politice. Senatorul democrat Chris Murphy a declarat ca SUA au intrat intr-o perioada periculoasa si "Trump va avea atentia complet distrasa de la evenimentele de pe plan mondial sau cele legate de securitatea nationala".Biden conduce, in acest moment, cu peste 46.000 de voturi in fata lui Trump in Pennsylvania, circa 12.000 in Georgia si 14.000 in Arizona.In Michigan, stat in care Biden a castigat la o diferenta de peste 150.000 de voturi, echipa lui Trump a depus contestatie."Pentru a avea castig de cauza, ei (echipa lui Trump) trebuie sa conteste suficient de multe voturi, in fiecare stat in parte, pentru a incerca astfel sa schimbe rezultatul alegerilor, dar in niciunul dintre statele unde au depus contestatii nu se afla macar aproape de acest deziderat", a declarat Benjamin Ginsberg, un avocat republican specializat in legislatie electorala.Experii spun insa ca problema nu este daca Trump va parasi biroul de la Casa Alba, ci cat haos si distrugere risca sa provoace in administratia americana in urmatoarele 70 de zile, pana pe 20 ianuarie 2021 mai exact, cand presedintele ales al SUA va depune oficial juramantul la preluarea functiei.Pana pe 20 ianuarie, Trump detine toate fraiele puterii conferite de functia de presedinte al SUA. Detine in continuare toata puterea, atat institutionala, cat si politica.Traditional, in SUA, echipa care a castigat alegerile prezidentiale dispune de fonduri guvernamentale, birouri si alte resurse federale pentru a face transferul puterii cat mai facil, in conditiile in care e vorba de gestionarea unei entitati de ordinul trilioanelor de dolari, cum este cazul guvernului american. De asemenea, presedintele ales incepe sa fie pus la punct cu informatii din domeniul securitatii nationale.Acest lucru nu se intampla in cazul lui Trump, care refuza sa recunoasca victoria lui Biden.Agentia guvernamentala responsabila de demararea acestor proceduri (acordarea de fonduri guvernamentale etc.) si care e condusa de o republicana numita de Trump, nu a declansat inca acest proces.Iar situatia devine cu atat mai complicata cu cat SUA se confrunta, la fel ca intreaga lume, cu pandemia de coronavirus.Comparativ, la alegerile din 2016, cand Trump a fost ales presedinte al SUA, administratia Obama a dat unda verde acordarii de fonduri pentru echipa presedintelui ales a doua zi. In 2008, acest lucru sa intamplat imediat dupa anuntarea rezultatelor din noaptea alegerilor, in jurul orei 1 noaptea.Singura oara in istoria Statelor Unite cand deblocarea de fonduri federale pentru echipa presedintelui ales fost intarziata s-a intamplat in 2000, cand George Bush a fost ales presedinte in urma unei decizii a Curtii Supreme, dupa de Bush si Al Gore s-au aflat la o diferenta de cateva sute de voturi in statul Florida.Citeste si: