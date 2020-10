Temele dezbaterii televizate Biden-Trump: Esti cel mai rasist presedinte din istoria SUA/ Am facut pentru americanii de culoare mai mult decat orice alt presedinte

In urma confruntarii, Joe Biden a declarat ca dezbaterea a fost "mult mai rationala" decat prima si ca publicul este cel care trebuie sa judece cine a castigat. De cealalta parte, echipa de campanie a lui Trump a transmis ca seara a fost "o victorie totala" pentru presedintele in functie.Trump a adoptat initial un ton mult mai temperat decat la prima dezbtere televizata din septembrie, dar disputele si atacurile la persoana intre cei doi competitori au ramas la fel de multe.Dezbaterea televizata din Nashville, Tennessee, a reprezentat una dintre ultimele oportunitati care i-au ramas lui Trump pentru a reconfigura o campanie dominata de pandemia care a ucis peste 221.000 de persoane in SUA."Cineva care este responsabil de atat de multe decese nu ar trebui sa ramana presedinte al Statelor Unite", a afirmat Biden.Trump si-a aparat abordarea fata de pandemie si a sustinut ca ce a fost mai rau a trecut.De asemenea, a afirmat ca ar putea aparea un vaccin peste cateva saptamani, in conditiile in care cei mai multi experti, inclusiv oficiali ai administratiei SUA, afirma ca acesta ar fi disponibil la jumatatea lui 2021.Dupa discutia despre pandemie, cei doi au trecut la schimburi de replici referitoare la problemele incurcate pe care fiecare le are in strainatate.Trump a repetat acuzatiile conform carora Biden si fiul acestuia Hunter s-au implicat in activitati lipsite de etica in China si in Ucraina . Nu a furnizat nicio dovada, astfel ca Biden le-a numit false si defaimatoare.Biden si-a aparat familia si a afirmat fara echivoc ca nu a obtinut "nici macar un penny" dintr-o sursa externa, acuzandu-l apoi pe Trump ca vrea sa-i deturneze pe americani.El l-a acuzat pe Trump ca evita sa-si plateasca taxele, invocand o investigatie a New York Times potrivit careia Trump nu ar fi platit aproape deloc imppozite timp de peste 20 de ani."Arata-ne fisele fiscale sau inceteaza sa vorbesti despre coruptie", a spus Biden.Trump a replicat ca a platit "milioane".Cei doi au mai avut dispute legat de sistemul sanitar, politica fata de China si rasism, Biden afirmand ca Trump este unul dintre cei mai rasisti presedinti din istorie."Toarna gaz peste orice foc rasist", a continuat el.Trump a replicat criticand faptul ca Biden este autorul unei legi din 1994, referitoare la incarcerarea acuzatilor provenind din randurile minoritatilor si afirmand ca el a facut pentru americanii de culoare mai mult decat orice al presedinte american, cu exceptia, poate, a lui Abraham Lincoln.Cei doi au abordat si situatia copiilor de migranti despartiti de parinti, Trump argumentand ca traficanti si oameni din cartelurile drogurilor "s-au folosit de acesti copii pentru a intra ilegal in SUA" si reprosandu-i lui Biden ca el nu a facut nimic pentru copiii migrantilor. "El a facut custi", a aratat el spre Biden.El i-a acuzat pe Barack Obama si pe Biden, fost vicepresedinte, ca au avut o activitate slaba in timpul mandatului la Casa Alba "Daca as crede ca ati facut o treaba buna, nu as fi candidat niciodata", a spus Trump.Intr-un schimb de replici despre Coreea de Nord , democratul Biden l-a numit pe liderul Kim Jong Un "infractor" si l-a acuzat pe Trump ca legitimeaza statul proscris. De cealalta parte, republicanul a spus ca este un lucru pozitiv sa ai relatii bune cu liderii altor tari.Biden: "Publicul trebuie sa judece dezbaterea". Echipa lui Trump: "Victorie totala pentru presedinte"Intrebat cum crede ca a mers dezbaterea, Joe Biden le-a spus reporterilor: "Ei bine, asta trebuie sa judece publicul. Cred ca a mers bine si cred ca moderatorul (Kristen Welker, n.r.) a facut o treaba buna, asadar a fost mult, mult mai rationala decat prima dezbatere. Am avut sansa sa vorbesc mai mult americanilor, asa ca va multumesc foarte mult tuturor".Echipa lui a considerat ca seara a fost "o victorie dramatica si rasunatoare" pentru democrat, citeaza BBC. Mesajul echipei este ca fostul vicepresedinte este singurul candidat cu temperament de lider. Trump a ratat, in viziunea acesteia, "ultima sansa pentru a prezenta o viziune coerenta, pentru a castiga votul americanilor". Avea nevoie disperata sa castige si nu a reusit. Vocea lui a fost mai calma si a atacat mai putin, "dar a si mintit".Purtatorul de cuvant al campaniei lui Trump, Tim Murtaugh, le-a spus reporterilor ca dezbaterea a fost "un castig" pentru seful lui. In timpul discutiei, el a afirmat ca cea mai importanta victorie a lui Trump a fost cand Biden "a promis sa puna capat industriei petroliere"."Puteti vedea, fizic, ca Joe Biden a realizat ca a facut o grava greseala".Pe Twitter , el a scris: "Absolut, victorie totala pentru presedintele Trump in seara asta. Joe Biden este numai vorbe si nicio fapta".