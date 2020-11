Donald Trump a admis ca tranzitia catre administratia Biden poate incepe

In postari succesive pe Twitter , presedintele SUA a transmis agentiei federale care supravegheaza procesul de transfer al puterii "sa faca ceea ce trebuie facut", desi a averizat ca va continua sa conteste infrangerea sa in alegeri.Administratia Generala a Serviciilor a confirmat ca Biden este "castigatorul aparent" al alegerilor, dupa ce victoria acestuia in statul Michigan a fost certificata oficial, o lovitura majora pentru Trump.Conform CNN, institutia l-a informat pe Joe Biden ca administratia Trump este pregatita sa inceapa procesul oficial de tranzitie, potrivit unei scrisori transmise luni-dupa-amiaza de administratorul Emily Murphy.Echipa lui Biden a salutat inceperea procesului de tranzitie, in conditiile in care Joe Biden urmeaza sa fie instalat in functie in 20 ianuarie."Decizia de astazi este un pas necesar pentru a incepe sa abordam provocarile cu care se confrunta natiunea noastra, inclusiv controlul asupra pandemiei si revenirea la normal a economiei", a transmis echipa Biden.