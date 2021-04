Trump se "gandeste foarte serios" sa candideze la alegerile prezidentiale din 2024

"Ma gandesc foarte serios la acest lucru, dar din punct de vedere legal prefer sa nu vobesc despre asta. Este inca prea devreme", ii spune in acest interviu, jurnalistului Sean Hannity de la Fox News, fostul sef al statului.Miliardarul apreciaza ca alegerile prezidentiale au loc "peste mult timp" si planuieste sa se implice in scrutinele apropiate, si anume in alegerile de la jumatate de mandat in Congres. Acesta este primul interviu acordat de catre al 45-lea presedinte al Statelor Unite dupa plecarea sa de la Casa Alba , la sfarsitul lui ianuarie.El s-a exprimat, la sfarsitul lui februarie, intr-un discurs pe care l-a sustinut la Conferinta anuala a Uniunii Conservatorilor. Trump a dezmintit atunci zvonuri cu privire la infiintarea unui nou partid care sa lupte impotriva Partidului Republican.Fostul presedinte american se afla in vizorul justitiei americane in cadrul unei anchete a justitiei din New York, care-l suspecteaza de fraude financiare si bancare, dar si de exercitarea unor presiuni asupra unor oficiali electorali in Georgia , unul dintre statele-cheie in alegerile prezidentiale din 2020.El a catalogat din nou, la Fox News, aceste alegeri drept frauduloase, fara sa prezinte probe in acest sens.