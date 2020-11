Donald Trump a vorbit pentru prima data despre posibilitatea unei infrangeri: "Cred ca timpul ne va spune ce administratie vom avea"

El a vorbit despre pandemia de COVID-19, aceasta fiind prima sa adresare in public de la anuntarea infrangerii sale, pe care refuza sa o recunoasca, relateaza AFP.Desi numarul infectarilor este in crestere in SUA, el a dorit sa excluda posibilitatea unei carantinari totale.''Cred ca timpul ne va spune ce administratie vom avea, dar orice se va intampla in viitor, cine stie, va pot spune ca aceasta administratie nu va impune carantina totala'', a declarat.El si-a incheiat discursul fara a raspunde intrebarilor jurnalistilor.Citeste si: Donald Trump sustine ca "va face lucrul corect" dupa numararea tuturor voturilor legitime