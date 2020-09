Trump ii cere lui Biden sa faca un test antidrog inainte de ziua dezbaterii

"Cer cu tarie ca Joe Biden Somnorosul sa faca un test antidrog inainte sau dupa dezbaterea de marti seara. Normal, sunt de acord sa fac si eu unul. Performantele lui au inregistrat evolutii neuniforme, ca sa nu folosesc cuvinte tari. Numai drogurile ar fi putut cauza asemenea discrepante???", a scris Donald Trump duminica pe Twitter , potrivit Digi24.ro Pe de alta parte, Joe Biden a declarat ca "se asteapta la minciuni si atacuri personale" din partea lui Donald Trump in cadrul primei lor dezbateri televizate. In plus, l-a comparat pe Trump cu Joseph Goebbels, seful propagandei naziste.Alegerile vor avea loc in 3 noiembrie.