Alegeri SUA 2020. Twitter si Facebook l-au penalizat pe Trump pentru postarea in care acuza ca alegerile ar fi fraudate

Twitter a declarat ca in ultimul tweet al lui Trump, in care acesta denunta ca alegerile ar fi furate, ar putea fi inselator.De asemenea, Facebook a etichetat o postare a lui Trump in care acestea care spunea: "Avem un avans major! (orig. - We are up BIG)". Compania de socializare a declarat ca "rezultatele finale pot fi diferite de numarul de voturi initiale, deoarece numaratoarea voturilor va continua zile sau chiar saptamani"."Am plasat un avertisment pe un tweet-ul presedintelui pentru ca a facut o afirmatie potential inselatoare cu privire la alegeri", au declarat reprezentantii Twitter, in aceasta dimineata.Fara sa aiba dovezi in acest sens, Trump a afirmat ca democrati incearca sa fure alegerile, dar republicanii nu-l vor lasa niciodata sa faca acest lucru.