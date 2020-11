Trump recunoaste ca sunt sanse reduse ca plangerile sale referitoare la rezultatele alegerilor sa fie discutate de Curtea Suprema a SUA

"Ei bine, problema este ca este greu sa ajungi la Curtea Suprema", a afirmat Trump la emisiunea "Sunday Morning Futures" de la Fox News, in timpul primului interviu acordat dupa pierderea alegerilor in fata democratului Joe Biden Presedintele a adaugat: "Am cei mai buni avocati la Curtea Suprema, care vor sa sustina cazul, daca va ajunge acolo. Este foarte greu sa ajungi cu un caz acolo. Puteti sa va imaginati, Donald Trump, presedintele Statelor Unite, inregistreaza un caz si probabil nu voi putea obtine un caz".Trump a mai spus ca plangerile sale, despre care expertii juridici au spus ca sunt trase de par, ar trebui sa ajunga la Curtea Suprema, dar ca nu anticipeaza ca se va intampla acest lucru."Suna ca si cum daca nu veti fi audiat la Curtea Suprema veti pierde. Considerati ca puteti obtine acest lucru?", a intrebat moderatoarea emisiunii, Maria Bartiromo."Ar trebui sa fim audiati de Curtea Suprema. Ceva trebuie sa ne poata aduce acolo, in caz contrar, ce este Curtea Suprema?", a spus Trump. Intrebat daca mai are o cale spre victorie, Trump a spus ca spera acest lucru.Trump a refuzat sa isi recunoasca infrangerea, desi NBC News si toate celelalte trusturi de presa importante au atribuit victoria lui Joe Biden. Se estimeaza ca Biden va castiga 306 de voturi la Colegiul Electoral, cu mult peste cele 270 de voturi necesare.Evaluarea facuta duminica de presedinte este mai pesimista decat declaratiile publice ale echipei sale juridice si par sa sugereze ca se apropie de recunoasterea infrangerii.Joi, Trump a spus pentru prima data ca va parasi Casa Alba daca Colegiul Electoral va vota pentru democrat. Electorii isi vor exprima votul pe 14 decembrie. Trump nu a spus duminica cand ar putea renunta la plangerile in justitie.Presedintele si campania sa au presat instantele din toata tara sa intarzie certificarea rezultatelor alegerilor, argumentand fara temei ca alegerile au fost afectate de fraude pe scara larga.Aceste procese au fost respinse de aproape toti judecatorii care le-au analizat. Peste doua duzini de dosare depuse de republicanii care contesta procesul de votare si numarare au fost refuzate, respinse sau retrase, potrivit unui bilant al NBC News.Multe dintre cazuri au fost deschise in Pennsylvania, stat pe care Biden l-a castigat de la republicani.Vineri, o curte federala de apel din Philadelphia a respins o plangere a campaniei Trump, intr-o opinie dura care a constatat ca "revendicarile nu au nicio justificare".O avocata a presedintelui, Jenna Ellis, a publicat ulterior pe Twitter o declaratie atribuita ca fiind din partea ei si a lui Rudy Giuliani, un alt membru al echipei juridice a presedintelui, prin care s-a angajat sa mearga la SCOTUS (Curtea Suprema).Ulterior, Curtea Suprema a statului Pennsylvania a respins o noua plangere a campaniei lui Donald Trump, prin care aceasta denunta nereguli in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie, reducand astfel aproape definitiv posibilitatea unei modificari a rezultatului scrutinului.Presedintele a petrecut cea mai mare parte a interviului de duminica, care a durat aproximativ 45 de minute, sustinand in mod fals ca alegerile din 2020 au fost frauduloase.Este nevoie de voturile a patru dintre cei noua judecatori ai Curtii Supreme pentru a fi de acord sa audieze un caz si de o majoritate pentru a emite o decizie.Trei dintre judecatorii curtii au fost numiti de Trump, dar judecatorii nu se pronunta intotdeauna in favoarea presedintelui care i-a numit. Judecatorii Neil Gorsuch si Brett Kavanaugh, ambii numiti de Trump, s-au alaturat presedintelui in trecut.Inaintea alegerilor, Trump a prezis ca scrutinul va fi decis in cele din urma de Curtea Suprema si a facut presiuni pentru ca judecatoarea Amy Coney Barrett sa fie confirmata in functie inainte de termen. Democratii au facut presiuni pentru ca Barrett sa renunte la orice disputa legata de alegeri, dar ea a refuzat sa se angajeze sa faca acest lucru.In timp ce Trump inca nu si-a recunoscut oficial infrangerea, administratia sa a inceput saptamana trecuta sa ii ofere lui Biden resursele necesare transerului de putere, conform legii.