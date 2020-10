Cum s-a desfasurat ultima confruntare directa dintre Donald Trump si Joe Biden. Moderatoarea: "A fost o dezbatere fantastica"

Dezbaterea a fost semnificativ diferita in ton si atmosfera fata de prima, cu mult mai putine intreruperi si cu discutii mai profunde.Cei doi contracandidati au vorbit despre diverse teme, in special despre situatia imigrantilor fara acte care traiesc in SUA, pandemia de COVID-19, planurile in domeniul sanatatii publice, economie si politica externa.Prima dezbatere electorala dintre ei, moderata de Chris Wallace, a fost marcata de insulte si intreruperi repetate. O alta dezbatere care fusese programata nu a mai avut loc dupa ce Trump a fost confirmat pozitiv la COVID-19.