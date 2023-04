Un candidat se retrage din cursa prezidentiala din SUA

Senatorul republican Rand Paul si-a suspendat, miercuri, campania electorala pentru a reprezenta Partidul Republican in cursa prezidentiala din Statele Unite, la doua zile dupa alegerile interne din statul Iowa, castigate de Ted Cruz.

"A fost o onoare incredibila sa particip la o campanie principiala pentru Casa Alba. Astazi, inchei de unde am inceput, pregatit sa lupt pentru cauza libertatii", a declarat senatorul republican de Kentucky, informeaza ABC News.

Rand Paul, care are o doctrina cu elemente libertariene, s-a clasat pe locul cinci, cu doar 4,5%, in scrutinul organizat de Partidul Republican in statul Iowa, castigat de Ted Cruz.