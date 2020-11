Un inalt oficial al administratiei Trump asigura ca transferul de putere va fi pasnic: "Ne supunem regulilor statului de drept, la fel cum va face si acest presedinte"

"We will continue peacefully as we always do," National Economic Council Director Larry Kudlow says there will be a peaceful transfer of power for the presidency. https://t.co/B6o5t7aPEm pic.twitter.com/amLhRONPUL - CNBC (@CNBC) November 6, 2020

Potrivit documentului, la nivelul Statelor Unite au fost angajati in luna octombrie cu 638.000 de oameni in plus fata de septembrie.In acest context, reporterii CNBC News l-au intervievat pe Larry Kudlow, directorul Consiliului Economic National, care a vorbit despre efectele pozitive ale scaderii ratei somajului asupra pietei de capital.Jurnalistii CNBC au intrebat, in plus, daca este nevoie de un transfer pasnic de putere intre administratia Trump si cea a lui Joe Biden , in conditiile in care candidatul democrat se indreapta cu pasi mari spre castigarea mandatului de presedinte, pentru a nu zdruncina bursele."Cred ca transferul de putere va fi pasnic. Pietele au fost remarcabil de calme si rezistente in aceste 6 luni care au trecut de la impunerea masurilor restrictive. Este o tara mareata, cea mai importanta democratie din lume si ne supunem regulilor statului de drept, la fel cum va face si acest presedinte. Mai sunt niste lucruri de rezolvat, dar nu este neaparat zona mea de expertiza. Las asta pe seama specialistilor care au lucrat la campania electorala. Dar da - vom continua pasnic, la fel cum facem mereu. Catre cine ne priveste din restul lumii trebuie sa fie convinsi de aceste lucruri - ca America este cea mai importanta democratie si ca ne supunem regulilor statului de drept", a declarat Larry Kudlow, in cadrul interventiei televizate.