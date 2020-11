Un judecator al Curtii Supreme a SUA ii acorda lui Donald Trump o victorie partiala in Pennsylvania

Magistratul conservator Samuel Alito nu a ordonat insa oprirea numaratorii acestor buletine de vot asa cum doreste tabara republicana a presedintelui, care nu isi permite sa piarda in acest stat-cheie daca doreste un nou mandat la Casa Alba Donald Trump continua sa acuze utilizarea votului prin corespondenta, acuzand fara dovezi aceasta metoda ca a generat fraude electorale pe scara larga.Votul prin corespondenta este mai popular in randul democratilor decat a republicanilor.Legea electorala din Pennsylvania permite numararea buletinelor de vot expediate pana marti, 3 noiembrie, si care au sosit in termen de trei zile dupa data scrutinului.Decizia judecatorului Alito confirma ordinul dat inainte de scrutin de autoritatile locale de a numara separat aceste buletine pentru a le putea retrage din total daca ar urma sa fie invalidate.Cererea a fost depusa de Partidul Republican din Pennsylvania, care considera ca nu sunt valide aceste voturi - aproximativ 4.000 de voturi conform CNN -, in mare parte favorabile candidatului democrat Joe Biden Masura dispusa de judecatorul Alito este una conservatoare, in asteptarea examinarii cauzei de catre Curtea Suprema, in care magistratii conservatori au in prezent o majoritate solida.