Un ministru al administratiei Trump si-a anuntat demisia dupa evenimentul de la Capitoliu: "M-a tulburat atat de mult incat nu pot sa il ignor"

''Tara noastra a trait un eveniment traumatizant, total evitabil (...) care m-a tulburat atat de mult incat nu pot sa il ignor'', a afirmat, potrivit unui comunicat, sotia liderului senatorilor republicani Mitch McConnell.Elaine Chao este primul membru al cabinetului Donald Trump care si-a anuntat demisia dupa violentele comise miercuri in incinta Capitoliului.Demisia sa a fost salutata de alesii democrati, care cer indepartarea de la putere a presedintelui in exercitiu Donald Trump dupa violente comise de sustinatori ai acestuia.Patru persoane au decedat si 52 au fost arestate dupa ce sute de sustinatori ai lui Donald Trump au luat cu asalt, miercuri, Capitoliul din Washington intr-o tentativa de a opri procedura de validare a victoriei democratului Joe Biden in alegerile prezidentiale din 3 noiembrie, confruntandu-se cu politia pe holurile Congresului american.