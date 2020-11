Consilierul pentru securitate nationala al lui Donal Trump: Se pare ca Joe Biden a castigat

Republicanul Trump a insistat ca alegerile din 3 noiembrie au fost "fraudate" si ca el va fi declarat castigator dupa o serie de contestatii facute in justitie in mai multe state.Vorbind la Global Security Forum, O'Brien a spus ca, in timp ce spera ca Trump va castiga al doilea mandat, va lucra cu o noua administratie condusa de Biden si vicepresedinta Kamala Harris."Uitati, daca va fi o noua administratie, au dreptul sa vina un timp si sa isi implementeze politicile. Daca biletul Biden-Harris va fi declarat castigator, si in mod evident se pare ca asa este, vom avea o tranzitie foarte profesionista in Consiliul pentru Securitate Nationala, nu exista nicio indoiala", a spus O'Brien.Trump nu a reusit sa prezinte pana acum dovezi care sa poata rasturna victoria lui Biden cu 306 electori la 232 in fata lui Trump, in Colegiul Electoral.Statele federale au termen pana pe 8 decembrie sa isi certifice alegerile si sa isi selecteze electorii, care vor alege in mod oficial noul presedinte pe 14 decembrie.O'Brien a spus ca se pare ca Biden este pregatit sa aduca o echipa pentru securitate nationala profesionista."Lucrul extraordinar este ca acestea sunt Statele Unite ale Americii. Am transmis stafeta si am avut tranzitii pasnice, de succes, chiar si in cele mai conflictuale perioade", a adaugat acesta.