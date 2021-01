Atacul de la Capitoliu. Un veteran al Fortelor Aeriene ale SUA a fost fotografiat in Senat, avand catuse flexibile in maini

Doi barbati au fost surprinsi in camera Senatului in echipamente militare, casca si tinand catuse flexibile in maini, o posibila dovada a unor intentii violente. Este vorba de Eric Gavelek Munchel din Nashville, Tennessee, un barman de 30 de ani, care a venit insotit de mama sa, respectiv de Larry Rendell Brock din Texas, un fost ofiter din Fortele Aeriene ale SUA, relateaza Forbes, citata de Adevarul.ro Cei doi au fost retinuti si vor fi pusi sub acuzare pentru intrare neautorizata intr-o cladire federala cu acces restrictionat, intruziune violenta si comportament de tulburare a ordinii publice pe proprietatea Capitoliului ce adaposteste Congresul, se arata intr-un comunicat al Departamentului de Justitie.Citeste si: