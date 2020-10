Donald Trump si Joe Biden au facut campanie in Midwest, considerata o regiune-cheie in alegerile prezidentiale

"Nu ne putem permite sa-l avem pe Donald Trump inca patru ani", a declarat candidatul democrat la Casa Alba in sunetul claxoanelor de aprobare al sustinatorilor participanti la mitingul "drive-in" din statul Minnesota. Intalnirile in masini au devenit emblema campaniei lui Joe Biden, care respecta masurile de precautie in contextul pandemiei de COVID-19. Un stil de campanie opus celui al rivalului sau republican, care vineri si-a rostit discursurile, ca de obicei, in fata a sute de suporteri adunati, adesea fara masti, in aer liber.Joe Biden a participat vineri la mitinguri de campanie in trei state: Iowa, Minnesota si Wisconsin.Mult mai activ, ca de obicei, Donald Trump a marcat la randul sau participarea la adunari electorale tot in trei state din Midwest: Michigan, Minnesota si Wisconsin.Midwest, o regiune industriala si rurala, detine partial cheia alegerilor. Desi Joe Biden conduce in sondaje, rezultatul alegerilor prezidentiale din SUA se joaca intr-o mana de state in care diferenta dintre Joe Biden si Donald Trump este mult mai stransa. Candidatul democrat pare asadar preocupat sa nu repete greseala facuta de Hillary Clinton in 2016, cand a fost acuzata ca a ignorat statele care in mod traditional au votat in ultimii zeci de ani pentru Partidul Democrat, precum Wisconsin, si unde aceasta nu a facut campanie.Donald Trump a castigat atunci cu o diferenta de 0.7% in acest stat si cu 0.2% in Michigan. Asadar, fiecare vot va conta in alegerile din 3 noiembrie.Vineri, Donald Trump a minimalizat din nou in fata sustinatorilor sai gravitatea pandemiei de COVID-19."Daca va imbolnaviti, veti fi bine si apoi veti fi imunizati", a declarat multimii in Michigan presedintele american, care a trecut cu bine prin aceasta boala."Tot ce vrem este o revenire la normalitate", a adaugat el, in contextul in care criza sanitara provocata de pandemie a lovit puternic economia, unul dintre punctele sale forte in randul alegatorilor.Pandemia a provocat decesul a aproape 230.000 de persoane in SUA, tara care vineri a depasit pragul de noua milioane de cazuri de contaminare cu noul coronavirus.Dupa mai multe saptamani petrecute in izolare, in fieful sau din Wilmington, statul Delaware, Joe Biden a reluat mitingurile de campanie la sfarsitul lunii august, dar intr-un ritm mult mai lent decat presedintele Trump. "Claxonati", si-a indemnat acesta sustinatorii asezati pe capota masinilor sau in picioare pastrand distanta, in Saint Paul, Minnesota. Sustinatorii lui Donald Trump erau adunati de cealalta parte a grilajelor.La fel ca in Des Moines, Iowa, unde s-a deplasat cu putin timp inainte in cursul zilei de vineri, si in Saint Paul, Minnesota, Joe Biden a continuat sa-si critice rivalul pentru modul in care a gestionat pandemia."Presedintele Trump seamana discordie. Crede ca ne poate diviza", a sustinut candidatul democrat care se prezinta in fata alegatorilor in calitate de unificator al poporului american. Biden a sustinut un discurs de aproximativ douazeci de minute, mult mai scurt decat cele ale contracandidatului sau.La alegerile din 2016, Donald Trump a castigat fara probleme in statul Iowa, dar acum acest stat agricol se dovedeste a fi o miza in sondaje.In ceea ce priveste Minnesota, stat in care se gasesc regiuni miniere, agricole, dar si orase cu populatie variata, acesta nu a votat pentru un candidat republican din 1972. Donald Trump i-a suflat insa in ceafa democratei Hillary Clinton la scrutinul din 2016 si spera, de aceasta data, sa marcheze decisiv.Vicepresedintele republican Mike Pence s-a deplasat in Arizona, in timp ce candidata democrata la aceasta functie, senatoarea Kamala Harris, a facut campanie in Texas. Gratie rezultatelor stranse din sondaje si a unei mobilizari record, echipa de campanie a lui Biden vrea sa creada ca poate castiga in acest stat conservator.Cu noua milioane de voturi deja exprimate, numarul voturilor timpurii din Texas a depasit numarul total al voturilor din 2016.La fel ca Donald Trump si Joe Biden, peste 86 de milioane de americani, din peste cei 230 de milioane de alegatori, au votat anticipat.Sambata, Joe Biden se va deplasa alaturi de fostul presedinte Barack Obama in Michigan pentru doua intalniri "drive-in" la care este invitat cantaretul Stevie Wonder. Donald Trump va face campanie intr-un alt stat-cheie: Pennsylvania.