Victoria lui Joe Biden in statul-cheie Arizona a fost certificata oficial

"Astazi, am semnat certificarea rezultatului alegerilor din 2020 in Arizona", a scris pe Twitter Doug Ducey, guvernatorul republican al acestui stat care a basculat in tabara democrata pentru prima data dupa aproape 25 de ani.Joe Biden a obtinut o stransa victorie in Arizona, cu un avans de 10.457 de voturi intr-un stat unde au votat aproape 3,5 milioane de alegatori.Responsabila a operatiunilor electorale, secretarul de stat democrat din Arizona, Katie Hobbs, a salutat alegerile "desfasurate cu transparenta, precizie si corectitudine, in pofida numeroaselor afirmatii nefondate care sustineau contrariul".Arizona a mai certificat victoria candidatului democrat la Senat, fostul astronaut Mark Kelly, pentru ca aceasta "sa poata depune juramantul cat mai repede posibil", a subliniat guvernatorul Ducey.Certificarea rezultatelor din Arizona nu inseamna obligatoriu sfarsitul recursurilor in fata instantei, pentru ca acest stat permite contestarea rezultatelor chiar si dupa ce au fost validate.Echipa de campanie a presedintelui Trump a incercat, fara succes pana in prezent, sa impiedice prin actiuni judiciare procesul de certificare a rezultatelor in state-cheie castigate de Joe Biden.Printre acestea, ultimul care nu a validat rezultatele sale este Wisconsin, a carui certificare era asteptata, de asemenea, luni.