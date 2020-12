VIDEO Donald Trump, primul miting dupa prezidentiale: "Suntem pe punctul de a castiga aceste alegeri. Alegerile au fost fraudate"

Donald Trump s-a deplasat in Georgia pentru a sprijini doi senatori republicani in exercitiu care candideaza la 5 ianuarie pentru o dubla alegere partiala de maxima importanta.In joc: majoritatea din Senatul american si, prin urmare, echilibrul de putere la Washington atunci cand Joe Biden va prelua functia la 20 ianuarie.Daca acesti senatori, Kelly Loeffler si David Perdue, "nu castiga, nimic nu ii va putea opri pe democrati", a avertizat Donald Trump. "Nu aveti idee cat de rau va fi", a continuat el.El si-a rezervat insa o buna parte a discursului introductiv pentru a vorbi din nou despre alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie."Suntem pe punctul de a castiga aceste alegeri", a declarat presedintele in exercitiu in fata a cateva sute de suporteri reuniti in aer liber la Valdosta."Vor incerca sa va convinga ca noi am pierdut. Nu am pierdut", a adaugat el in strigatele multimii entuziaste. "Aceste alegeri au fost fraudate", a mai spus Donald Trump.In pofida acuzatiilor sale de frauda, tribunalele au respins o multime de recursuri in justitie prezentate de echipa sa de avocati in diverse locuri din Statelor Unite.In prezenta sotiei sale, republicanul a reamintit victoriile de la 3 noiembrie in unele state-cheie, Florida si Ohio, apoi a adaugat, contrar rezultatului oficial: "Am castigat si in Georgia, a fost bine".Donald Trump l-a criticat din nou pe guvernatorul acestui stat conservator, republican, totusi, si un fost aliat, indemnandu-l sa verifice din nou buletinele de vot.Rezultatele din Georgia au fost deja verificate si certificate, dand victoria lui Joe Biden cu un scurt avans de mai putin de 13.000 de voturi.In punerea in scena bine rodata a campaniei sale prezidentiale, tribunul republican a a tinut discursul avand-o alaturi pe sotia sa, Melania, cu avionul prezidential Air Force One in fundal."Va iubim!", a scandat multimea, putini dintre cei prezenti purtand masca.