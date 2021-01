SURSE: Garda Nationala se afla in drum spre Washington. Si alte state ar trimite trupe in capitala SUA

"Reiteram apelul presedintelui Trump impotriva violentei si de a ramane pasnici", a scris ea pe Twitter.Intreaga Garda Nationala DC a fost activata de Departamentul Apararii in urma protestelor de la Capitoliu, unde mai multi protestatari pro-Trump au patrus in cladire.Jonathan Hoffman, purtatorul de cuvant al Pentagonului, a declarat ca "Garda DC a fost mobilizata pentru a oferi sprijin fortelor de ordine federale din district. Secretarul interimar Miller a fost in contact cu conducerea Congresului, iar secretarul McCarthy a lucrat cu guvernul DC. Raspunsul aplicarii legii va fi condus de Departament al Justitiei".Mai multi ofiteri au fost raniti, iar cel putin unul transportat la spital, au declarat pentru CNN mai multe surse. Protestatarii pro-Trump au asaltat Capitolul SUA mai devreme astazi, unde membrii Congresului se intalneau pentru a certifica victoria presedintelui ales Joe Biden Fortele de ordine in echipament de interventie s-au postat in piata din partea de est a Capitolului. Potrivit CNN, acolo se afla circa 50 de agenti de politie. Mai mult, forte de ordine au fost chemate din statele vecine Districtului Columbia pentru a inabusi protestele.Pe de alta parte, pe toate platformele de socializare se cere demisia presedintelui SUA, Donald Trump , si punerea sub acuzare a acestuia pentru tradare.Citeste si: