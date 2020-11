Voturile din Arizona pentru Joe Biden si razbunarea postuma a senatorului republican John McCain, insultat dur de Donald Trump in 2015

Popularitatea uriasa a lui McCain in SUA si in Arizona este consecinta indelungatei sale cariere de senator, de mai bine de trei decenii, dar in special a faptului ca McCain a fost veteran al armatei SUA si fost prizonier de razboi, torturat timp de cinci ani in Vietnam.Si tocmai acest episod dur din viata lui McCain a fost subiect de batjocura din partea lui Trump in mai multe randuri. "Imi plac oamenii care nu au fost capturati. (...) Nu-mi plac cei care pierd", a declarat Trump la adresa lui McCain in timpul campaniei prezidentiale din 2015 in urma careia a ajuns la Casa Alba Nasul de botez al unuia dintre fiii lui McCain si prieten bun cu McCain, Tommy Espinoza, om de afaceri si activist democrat foarte implicat in politica, vorbeste la superlativ intr-un interviu acordat EFE despre fostul veteran de razboi, chiar daca nu era intotdeauna de acord cu el in anumite chestiuni ideologice.Insa afectiunea si respectul dintre ei au fost atat de mari ca, cu o luna si jumatate inainte de a muri, McCain l-a rugat sa ia cuvantul la inmormantarea lui. Doi ani mai tarziu, Espinoza zambeste cand vede ca Trump pierde alegerile, atat la nivelul statului Arizona, cat si pe plan national."Multa lume in intreaga tara, inclusiv comunitatea latino de aici din Arizona, a votat impotriva lui Trump din cauza comentariilor facute de acesta la adresa lui McCain", da asigurari Espinoza, care insista ca pentru defunctul senator aceste atacuri erau "egale cu zero".Insa, spune Espinoza, dincolo de comentariile denigratoare, un alt element-cheie care a facut ca Arizona si multi republicani sa-l prefere pe Biden este relatia excelenta dintre McCain si presedintele ales."Joe Biden era prieten foarte bun cu senatorul (): plecau impreuna in vacante, aveau niste discutii foarte intense", comenteaza omul de afaceri. Iar aceasta prietenie a facut ca atat sotia, cat si fiica lui McCain, Cindy si respectiv Meghan, sa iasa public in timpul campaniei electorale din acest an si sa-si anunte sustinerea pentru Biden. Cindy, republicana pana in maduva oaselor, chiar s-a alaturat echipei de tranzitie a lui Biden.Datorita acestui fapt, Biden se afla in frunte in Arizona, fief conservator de neinvins din 1996, cand democratul Bill Clinton a castigat acest stat. Inaintea lui Clinton, doar Harry Truman mai reusise aceasta performanta in 1948.De altfel, familia lui McCain l-a felicitat sambata pe Biden, dupa ce mai multe mass media il dadeau pe fostul vicepresedinte democrat castigator al scrutinului prezidential.Intr-o postare pe social media, Meghan McCain a lansat un nou atac impotriva presedintelui in exercitiu, pe care l-a criticat in repetate randuri pentru lipsa de respect fata de tatal ei."Intr-o nota foarte personala. Sunt usurata si privesc spre viitor deoarece avem un presedinte care respecta prizonierii de razboi care au fost capturati", a scris ea pe contul ei de Twitter La randul ei, vaduva senatorului republican a facut un apel la unitate nationala si a cerut poporului american sa conlucreze pentru ca tara sa devina mai buna. "Felicitari dragului meu prieten si presedinte ales Joe Biden si vicepresedintelui ales Kamala Harris. A sosit momentul sa lasam deoparte politica si sa ne concentram pe construirea unei Americi mai puternice", a scris Cindy McCain pe contul ei de Twitter.Totodata, impactul pe care l-a avut McCain in randul comunitatii latino conservatoare din acest stat sudic, care are frontiera comuna cu Mexicul, a fost relevant pentru ca Arizona sa-si schimbe orientarea politica. Aceasta este opinia avocatului expert in imigratie, Ray Ibarra Maldonado, rezident in Phoenix si care a lucrat indeaproape cu biroul senatorului McCain in multe cazuri. "Sunt multi alegatori independenti si republicani latino care-l iubeau nespus pe John McCain. Scandalul cu Trump l-a costat mult (), nu doar aici, ci in intreaga tara", este de parere avocatul citat.Realitatea este ca McCain a fost mereu elegant cu rivalii sai politici, asa cum s-a intamplat in 2008, cand si-a recunoscut infrangerea in fata democratului Barack Obama . Acum, se poate spune ca McCain s-a razbunat postum: Trump va parasi Casa Alba dupa ce a pierdut in mult-iubitul sau stat Arizona, conchide EFE.