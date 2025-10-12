Belarusul a intrat în stare de alertă maximă, după ordinul direct al președintelui Aleksandr Lukașenko. Măsura face parte dintr-o amplă inspecție națională a forțelor armate, care testează cât de repede pot reacționa și coopera unitățile militare „în condiții reale de luptă”.

Anunțul Ministerului Apărării de la Minsk vine la scurt timp după exercițiile comune „Zapad-2025”, desfășurate luna trecută împreună cu Rusia, la care au participat peste 7.000 de militari, dintre care 1.000 ruși, și după ce Belarus a primit mai multe transporturi de muniție și explozibili din Federația Rusă.

„Ne pregătim pentru orice scenariu”

Potrivit oficialilor, unitățile militare belaruse sunt deja dislocate în mai multe regiuni ale țării pentru exerciții și verificări tactice. Autoritățile susțin că scopul operațiunii este „asigurarea pregătirii și coeziunii trupelor”, dar analiștii internaționali văd în această mișcare un nou semnal al alini­erii complete a Minskului la Moscova, în pofida retoricii lui Lukașenko despre o politică „independentă”.

La o reuniune recentă a Comunității Statelor Independente (CSI), liderul de la Minsk a avertizat că securitatea regională trebuie tratată ca o prioritate comună. „Statele noastre nu trebuie să se lase atrase în aventuri periculoase care amenință întreaga umanitate”, a spus Lukașenko.

Ads