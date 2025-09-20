Alertă în Nordul Europei! Suedia se pregătește pentru un posibil atac rusesc. Șapte scenarii și planul de rezistență

Suedia anunță că Rusia este cea mai mare amenințare de securitate pentru ea FOTO: NATO

Forțele Armate Suedeze și Agenția pentru Situații de Urgență au publicat un raport alarmant privind amenințările venite dinspre Rusia. Documentul analizează șapte scenarii prin care Moscova ar putea încerca destabilizarea țării, de la război hibrid și raiduri aeriene, până la ocuparea insulei strategice Gotland din Marea Baltică.

Suedia vrea să reziste trei luni pe cont propriu

Raportul, intitulat „Puncte de plecare pentru apărarea totală 2025–2030”, precizează că Suedia trebuie să fie pregătită să reziste cel puțin trei luni de lupte, cu sprijin militar din partea NATO. În planul civil, populația ar trebui să poată supraviețui două săptămâni fără ajutor extern, folosind doar provizii proprii.

Experții atrag atenția că unele atacuri hibride au loc deja și că o eventuală agresiune ar putea include mai multe tipuri de operațiuni simultan. Printre cele mai discutate variante se numără un atac direct asupra trupelor NATO staționate în Suedia, dar și implicarea țării în cazul escaladării conflictului din statele baltice sau Finlanda, unde militarii suedezi sunt deja prezenți ori urmează să fie dislocați.

Pe fondul acestor evaluări, autoritățile de la Stockholm au crescut bugetul pentru apărare, au reintrodus recrutarea universală și au trimis trupe în Gotland. În paralel, sunt modernizate adăposturile și inventariate resursele naționale.

Teama de o agresiune rusă nu este resimțită doar în Suedia. Franța a anunțat lansarea unui program de voluntariat militar, ca parte a efortului de consolidare a capacităților defensive, fără a readuce însă serviciul militar obligatoriu.

