Arestari si perchezitii in Rusia inaintea manifestatiilor pentru sustinerea lui Navalnii

Avocatul Vladimir Voronin a anuntat pe Twitter ca politisti au arestat-o pe Liubov Sobol, o reprezentanta a miscarii lui Navalnii, care se afla in greva foamei si spitalizat intr-o colonie penitenciara. "Politistii au lansat un plan de interceptare si au scos-o pe Liubov Sobol dintr-un taxi. Ea spune ca a fost arestata de multi politisti in uniforma. Nu stim unde o duc", a scris el.O purtatoare de cuvant a lui Navalnii, Kira Iarmis, a fost arestata in fata imobilului in care locuieste, a anuntat pe Twitter o avocata, Veronika Poliakova, intr-un mesaj postat pe contul lui Iarmis. Potrivit ONG-ului OVD-Info, perchezitii au avut loc marti si miercuri in cel putin 20 de orase, inclusiv la Sankt Petersburg, al doilea cel mai important oras din tara, unde au loc de obicei cele mai mari manifestatii ale opozitii, dupa cele de la Moscova Manifestatii sunt prevazute miercuri in sustinerea lui Aleksei Navalnii, in timp ce Vladimir Putin isi sustine marele discurs anual in fata membrilor celor doua Camere ale Parlamentului, in toiul unei crize cu Occidentul. La manifestatii anterioare ale contestarii, dupa arestarea lui Navalnii, in ianuarie, peste 11.000 de persoane au fost arestate.Un tribunal de la Moscova urmeaza sa inceapa saptamana viitoare sa examineze o cerere a parchetului vizand clasarea drept "extremiste" a organizatiilor care au legaturi cu Navalnii, iar membrii acestora risca astfel pedepse dure cu inchisoarea.Aleksei Navalnii a fost transferat luni la o unitate carcerala spitaliceasca in regiunea Vladimir.cApropiati ai lui Navalnii, aflat in greva foamei in inchisoare pentru a denunta lipsa la un medic si tratamentul din detentie, au avertizat in weekend ca opozantl poate muri oricand. Echipa sa a anuntat ca manifestatii au loc in peste 100 de localitati, inclusiv intr-o piata, la Moscova, in apropierea locului in care Putin isi sustine discursul, relateaza Reuters.Guvernul rus a avertizat ca el considera aceste amnifestatii drept ilegale. Manifestatii anterioare au fost reprimate dur. Potrivit OVD-Info, cel putin zece activisti au fost arstati in mai multe regiuni rusesti inainte de manifestatiile de miercuri. Politia a perchezitionat sedii ale unor sustinatori ai lui Navalnii la Sankt Petersburg, Krasnoiarsk si Ekaterinburg.La Sankt Petersburg a fost perchezitionat, de asemenea, apartamentul unui jurnmalist. "Ca de obicei, ei cred ca izoland << liderii >> nu vor avea loc proteste", declara Leonid Volkov, un apropiat al lui Navalnii. "Dar asta nu merge", apreciza el."In prezent, in toata Rusia , ei aresteaza presupusi manifesatanti. Asta este repriseiune. Acest lucru nu poate fi acceptat. Trebuie sa luptam impotriva acestui obscurantism", indeamna intr-un mesaj postat pe Twitter alt aliat al lui Navalnii, Ruslan Savedinov. Gruparea de opozitie Open Rusia a anuntat ca opt persoane au fost arestate in orasul Magadan, in estul extrem.Putin, care nu a pronuntat niciodata in mod public numele lui Aleksei Navalnii, a anuntat ca discursul sau in fata Camerelor reunite ale Parlamentului se concentreaza asupra unor proiecte vizand o stimulare a cresterii economice, afectata de sanctiuni occidentale, prabusirea cursului petrolului si pandemia covid-19.