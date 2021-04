Un avocat al lui Navalnii, Ivan Pavlov, specializat in dosare de tradare si spionaj, arestat de FSB la un hotel in Moscova

Ivan Pavlov este acuzat de "divulgarea unor infornatii cu privire la o ancheta preliminara", o infractiune care se pedepseste cu pana la trei luni de inchisoare, potrivit organizatiei Komanda 29, pe care o conduce."Ivan Pavlov a fost arestat, iar perchezitii sunt in curs. FSB-ul actioneaza", a anuntat intr-un mesaj postat pe Facebook Evgheni Smornov, un avocat din cadrul cabinetului lui Pavlov. El a fost arestat in urma unei perchezitii in camera de hotel in care era cazat la Moscova . Avocatul a fost arestat la hotel, potrivit unor surse citate de agentia oficiala rusa de presa Tass.Politia i-a perchezitionat, de asemenea, biroul de la Sankt Petersburg, dar si domiciliul sotiei lui Ivan Pavlov.Komanda 29, cu sediul la Sankt Petersburg, este o organizatie din care fac parte avocati si jurnalist care apara rusi acuzati in dosare de tradare sau de spionaj. Numele organizatiei provine de la Articolul 29 al Constitutiei ruse cu privire la apararea libertatii de exprimare si de la Articolul 29 al Codului Penal, cu privire la infractiuni impotriva statului, precum tradarea si spionajul.Ivan Pavlov apara, de asemenea, reteaua birourilor regionale ale Fondului luptei imporiva coruptiei (FBK) al lui Aleksei Navalnii, pe care parchetul rus vrea sa o califice drept "extremista". Ivan Pavlov a reprezentat FBK intr-o audiere cu usile inchise, in cadrul examinarii cererii parchetului din Moscova de calificare a organizatiei drept "extremista". Audierea s-a desfasurat cu usile inchise deoarece, sustin autoritatile, in dosar se afla informatii clasificate. Ivan Pavlov a facut declaratii presei in fata sediului tribunalului.In cazul in care justitia rusa aproba cererea parchetului, activitatea retelei urmeaza sa fie interzisa, iar membrii FBK si simpatizantii acestuia risca pedepse lungi cu inchisoarea. In fata acestei amenintari, cele 37 de birouri regionale ale opozantului si-au anuntat joi autodizolvarea. Avocatul apara, de asemenea, un fost jurnalist, specializat in aparare, Ivan Safronov, a carui arestare, in iulie 2020, din cauza ca a transmis documente confidentiale Cehiei, a fost foarte mediatizat in Rusia Potrivit Komanda 29, Pavlov primeste cu regularitate amenintari de la serviciile ruse de securitate FSB.