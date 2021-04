Medicii lui Aleksei Navalnii, respinsi la intrarea in colonia penitenciara in care a fost mutat. Opozantul rus ramane in greva foamei

Aleksei Navalnii, care a intrat in greva foamei in urma cu trei saptamani, a sosit luni la o unitate carcerala spitaliceasca din Vladimir, un oras important situat la nord-est de Moscova . Apropiati si medici care il trateaza pe opozant sustin, incepand din weekend, ca activistul anticoruptie poate sa moara in orice moment.Medicul personal al lui Navalnii, Anastasia Vasilieva, conducatoarea unui sindicat al medicilor, in opozitie, declara ca nu s-a putut intalni cu pacientul sau marti, ca de fiecare data cand a incercat sa-l intalneasca de la incarcerarea acestuia, la inceputul lui martie."Este o atitudine lipsita de respect fata de oameni care au venit sa-si exercite datoria umana, datoria medicala de a ajuta un pacient", declara ea AFP in fata coloniei, subliniind ca in joc este "sanatatea si viata" avocatului in varsta de 44 de ani.Avocatii lui Navalnii au putut intra, in schimb. in colonia penitenciara, potrivit unor jurnalisti AFP.Navalnii a intrat in greva foamei la 31 martie, in semn de protest fata de conditiile de detentie si a acuzat administratia penitenciara de faptul ca-i refuza vizita unui medic, in pofida faptului ca sufera de o dubla hernie de disc si o pierdere a sensibilitatii la maini si picioare.Inamicul numarul unu al Kremlinului a fost arestat in ianuarie, imediat ce s-a intors din Rusia , dupa cinci luni de convalescenta in Germania, in urma unei otraviri cu noviciok de care-l acuza pe Vladimir Putin si FSB-ul. El a fost condamnat la doi ani si jumatate intr-un dosar de frauda din 2014, considerat larg drept motivat politic.Serviciile penitenciare ruse au anuntat luni ca starea sanatatii lui Navalnii este "satisfacatoare", un anunt pus imediat la indoiala de catre apropiati ai acestuia si Uniunea Europeana (UE). Un aliat al opozantului, Leonid Volkov, a apreciat ca acesta a fost trabsferat "intr-un lagar de concentrare si de tortura si nu la spital".ONG-ul Amnesty International a apreciat ca acest transfer este o "pedeapsa deghizata in tratamernt medical", deoarece autoritatile se pregptesc "sa-l hraneasca cu forta, pentru a-i sparge greva foamei si a-l pedepsi si mai mult". Soarta opozantului si relatiile Bruxellesului cu Moscova s-au aflat pe agenda unei reuniuni a ministrilor de Externe UE luni, in timp ce tari din Occident au ridicat tonul impotriva Rusiei.Inaltul Reprezentant UE pentru Politica Externe Josep Borrell a acuzat autoritatile ruse de faptul ca se fac vinovate de starea sanatatii lui Navalnii. Seful diplomatiei britanice Dominic Raab a formulat aceleasi acuzatii ulterior.Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a transmis Moscovei intrebari despre conditiile detentiei activistului impotriva coruptiei si si-a exprimat ingrijorarea cu privire la "compatibilitatea acestora cu dreptul la viata".Un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, apreciaza ca aceste critici "nu pot fi acceptate". Sustinatori ai opozantului politic rus indeamna la manifestatiiin intreaga Rusie miercuri, cand Vladimir Putin isi sustine discursul anual in Parlament. Ministerul rus de Interne a avertizat ca nu va permite nicio "destabilizare" si ca va lua "toate masurile care se impun".Parchetul rus vrea sa interzica miscarea lui Aleksei Navalnii - Fondul luptei impotriva coruptiei (FBK) -, pe care-o acuza de "extremism". Medici apropiati opozantului declarau sambata ca se tem ca acesta poate face un stop cardiac "dintr-un moment in altul" si catalogau drept "critica" concentratia potasiului in sangele acestuia.