Aleksei Navalnii l-a ridiculizat pe Putin din inchisoare: ''Imparatul gol vrea sa domneasca pana la capat, el se agata de putere''

''Imparatul gol vrea sa domneasca pana la capat; el se agata de putere'', a spus Navalnii sfidator la audierea prin videoconferinta in fata instantei, conform canalului pe internet Dojd, in prima sa aparitie publica dupa ce a renuntat la greva foamei Daca Putin continua sa conduca, mai spune opozantul, un deceniu pierdut se va adauga unui alt deceniu deja pierdut.''Vreau sa spun, draga mea instanta, ca imparatul vostru este gol. Si nu este doar un baietel care spune cu voce tare acest lucru, acela ca imparatul este gol'', a adaugat el, facand referire la chemarea la realitate din basmul lui Hans Christian Andersen, ''Hainele cele noi ale imparatului''.''Coroana ii aluneca peste urechi. La televiziuni sunt tone de minciuni. Si mai este, desigur, o imensa inavutire personala'', a continuat Navalnii despre Putin, pe care-l acuza ca 20 de ani de leadership incompetent au condus la acest rezultat.In timp ce Navalnii era audiat in apelul la condamnarea sa la plata unei amenzi pentru defaimarea unui veteran de razboi birourile sale regionale au anuntat ca se autodizolva, in asteptarea unui verdict al justitiei prin care Fondul de lupta impotriva coruptiei (FBK) ar putea fi declarat organizatie ''extremista''.Acest verdict ar putea fi dat in urma unei audieri aflate in desfasurare tot joi, la cererea Parchetului, ceea ce ar insemna ca membrii respectivei organizatii a lui Navalnii ce are si birouri regionale risca interzicerea activitatii si pedepse severe cu inchisoarea.