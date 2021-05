Medicul din Siberia care l-a tratat pe Navalnii dupa ce a fost otravit este dat disparut

Politia din regiunea Omsk a anuntat ca medicul Alexander Murahovski a parasit o baza de vanatoare dintr-o padure cu un vehicul de teren, vineri, si de atunci nu a mai fost vazut. Pentru cautarea barbatului s-au mobilizat serviciile de urgenta si voluntari. In cautari se folosesc si drone si un elicopter. Murahovski a fost medic sef la spitalul din orasul siberian Omsk unde a fost tratat Navalnii o perioada, dupa ce i s-a facut rau in avion. El a devenit ulterior ministru regional al Sanatatii. Un neobosit activist in lupta impotriva coruptiei si un critic feroce al Kremlinului, Aleksei Navalnii s-a simtit rau la 20 august 2020, la bordul unui avion, in Siberia, unde se afla in campanie electorala. El a fost dus dupa o perioada la tratament in Germania. Trei laboratoare europene au conchis ca a fost otravit cu un agent neurotoxic de tip noviciok, conceput in scopuri militare in epoca sovietica, iar capitale occidentale au indemnat Rusia sa prezinte explicatii si sa ancheteze. Moscova a respins toate acuzatiile.Navalnii a fost incarcerat in februarie intr-o colonie penitenciara, intr-un dosar de frauda din 2014 pe care-l denunta drept politic.