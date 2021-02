VIDEO Proteste la Moscova in ciuda sutelor de arestari si a represiunii brutale. Oamenii vanati de OMON striga "Putin e un hot"

Peste 670 de oameni au fost arestati la Moscova pana la aceasta ora.Imediat dupa condamnarea lui Alexei Navalnii, pronuntata in jurul orei locale 19.00 , membri ai echipei acestuia au cerut oamenilor sa-si exprime public revolta.Autotoritatile au initiat masuri preventive draconice, cu mii de angajati ai fortelor de ordine mobilizati in centrul Moscovei si cu principalele statii de metrou inchise.In plus, peste 300 de cetateni au fost retinuti cu brutalitate, chiar daca nu manifestau in grupuri compacte.Multimi de oameni au reusit totusi sa se adune si sa marsaluiasca pe strazi din centrul Moscovei incepand cu ora 22.00, strigand "Putin e un hot!".Represiunea si mobilizarea fortelor OMON s-a amplificat, potrivit mesajelor postate pe canalele de Telegram care redau evenimentele in direct.