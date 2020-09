Argentina a inregistrat un nou record zilnic de decese provocate de COVID-19

Bilantul total al deceselor a ajuns la 13.482, conform datelor furnizate de autoritati. Acesta este cel mai ridicat bilant de la declansarea pandemiei noului coronavirus in Argentina, unde masurile de izolare au fost aplicate incepand cu 20 martie, iar cele de relaxare au inceput sa fie introduse treptat, in functie de regiune.Numarul total al persoanelor contaminate a ajuns la 640.134, dintre care 508.563 s-au vindecat, conform datelor furnizate de ministerul sanatatii. Argentina are o populatie de 44 de milioane de locuitori.Regiunea Buenos Aires este cea mai afectata. In capitala, ritmul contaminarilor a incetinit in ultima perioada, luni fiind raportate doar 678 de noi cazuri.Capitala Buenos Aires incepe saptamana aceasta o noua etapa de iesire din izolare. Sunt autorizate, printre altele, functionarea restaurantelor care dispun de spatii deschise si reluarea lucrarilor de constructie aflate in faza finala.Cursurile raman suspendate la toate nivelurile educationale.Potrivit autoritatilor, la nivel national, rata de ocupare in unitatile de terapie intensiva este de 60.3% si de 65.5% in aglomerarea urbana a capitalei.Guvernul a decis vineri sa extinda pana pe 11 octombrie masurile de restrictionare a activitatilor.