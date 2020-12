Argentina legalizeaza avortul, in pofida opozitiei Bisericii Catolice. Decizia ar putea da tonul unor schimbari majore in America Latina

Votul intens disputat, care a aprobat proiectul legislativ cu 38 de voturi pentru, 29 impotriva si o abtinere, a avut loc la capatul unei dezbateri-maraton, inceputa marti la ora locala 4:00 p.m. (19:00 GMT).In timp ce era anuntat rezultatul votului, mii de persoane reunite in fata cladirii Senatului din Buenos Aires au izbucnit in urale, semnalizand victoria campaniei pe care au sustinut-o fluturand steaguri verzi in timp ce un nor de fum verde se ridica deasupra multimii."Am reusit, surorilor. Am scris istorie. Am reusit impreuna. Nu exista cuvinte pentru acest moment, ne marcheaza trupurile si sufletul", a scris Monica Macha pe Twitter , parlamentara din partea coalitiei de centru-stanga aflata la putere a presedintelui Alberto Fernandez, care a sustinut proiectul legislativ.Votul ar putea da tonul pentru o schimbare mai larga in America Latina conservatoare, unde se fac auzite numeroase voci care cer mai multa libertate in domeniul drepturilor reproductive ale femeilor.In regiune, intreruperile de sarcina la cerere sunt practicate doar in Cuba, Uruguay si in unele zone din Mexic "Adoptarea unei legi care legalizeaza avortul intr-o tara catolica atat de mare ca Argentina va energiza lupta pentru asigurarea drepturilor femeilor in America Latina", a spus Juan Pappier, cercetator principal in cadrul Human Rights Watch."Desi va exista bineinteles opozitie, cred ca se poate preconiza ca, asa cum s-a intamplat cand Argentina a legalizat casatoria intre persoanele de acelasi sex in 2010, aceasta noua lege ar putea avea un efect de domino in regiune", a mai spus acesta.Pana in prezent, legislatia argentiniana autoriza intreruperile de sarcina doar in situatia unui risc semnificativ pentru sanatatea mamei sau in cazurile de viol.Potrivit organizatiilor care militeaza pentru dreptul la alegere al femeii, criminalizarea avorturilor dauneaza femeilor din cele mai vulnerabile grupuri, nevoite sa apeleze la intreruperi de sarcina ilegale si periculoase.Influenta Biserica Catolica din Argentina sustine ca practica intreruperilor de sarcina incalca dreptul la viata. Argentina este tara natala a papei Francisc.