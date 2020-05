Armata Columbiei anunta ca a ucis un important lider de gherila

Ziare.

Oficialul regional Carlos Feliz a cifrat la 22 numarul de membri ai gherilei ucisi, insa Holmes Trujillo a mentionat doar uciderea liderului cunoscut drept Mocho Tierra si a altor trei "teroristi", informeaza vineri dpa.Atacul a avut loc intr-o zona rurala din districtul Montecristo din nordul Columbiei. El l-a tintit pe Mocho Tierra, care a condus trei fronturi ale ELN, a spus Trujillo.Se considera ca Mocho Tierra a planuit atacuri impotriva politiei si armatei, potrivit postului de televiziune Caracol. De asemenea, se presupune ca el a organizat transporturi de cocaina, traficata de ELN.Potrivit lui Holmes Trujillo, Mocho Tierra a gestionat venituri din traficul ilegal de droguri si din mineritul ilegal, care le asigurau membrilor gherilei circa 4 miliarde de pesos (1 milion de dolari) pe luna.Se estimeaza ca ELN are mai mult de 2.000 de combatanti.Guvernul Columbiei a semnat un acord de pace cu cea mai importanta gherila a tarii, FARC, in 2016. Insa presedintele Ivan Duque, conservator, a refuzat sa continue negocierile cu ELN pana cand gruparea nu-si suspenda unilateral activitatile violente.ELN a declarat un armistitiu unilateral incepand din aprilie din cauza pandemiei de COVID-19, insa nu l-a extins. Gruparea a atacat in repetate randuri oleoducte si de asemenea a luptat impotriva armatei si disidentilor FARC in regiunea Cauca din sud-vestul Columbiei.ELN a revendicat atacul asupra academiei de politie din Bogota din ianuarie 2019, in urma caruia au murit 22 de studenti, spulberand sperantele ca negocierile ar putea fi reluate in viitorul apropiat.