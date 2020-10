Candidatul socialist Luis Arce castiga alegerile prezidentiale din Bolivia din primul tur, potrivit unui exit-poll

Potrivit numaratorii rapide Ciesmori difuzate de canalul televiziunii boliviene Unitel, fostul ministru al economiei Luis Arce a obtinut 52,4% din voturi, in timp ce principalul sau rival, centristul Carlos Mesa 31,5%, asigurand astfel intoarcerea la putere a Miscarii pentru Socialism (MAS). Pentru a castiga direct, un candidat are nevoie de cel putin 40% din voturi si de un avans de cel putin 10 puncte procentuale.Pentru prima data dupa 20 de ani, Evo Morales (2006-2019), lider emblematic al stangii sud-americane, nu a fost candidat la presedintie. La 10 noiembrie 2019, el a demisionat in plina criza politica, acuzat de frauda de catre opozitie, in timp ce candida pentru al patrulea mandat.