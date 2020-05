Cum a ajuns Peru sa fie una dintre cele mai afectate tari din America de Sud de COVID-19, desi a luat masuri foarte stricte

Ziare.

Acum, tara este una dintre cele mai afectate de pandemie, cu 123.900 de cazuri confirmate si 3.600 de morti. Este a doua cea mai afectata tara din America Latina, dupa Brazilia, scrie CNN Si, totusi, aceste doua tari au abordat complet diferit epidemia: in timp ce presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a minimalizat pericolul, presedintele peruan, Martin Vizcarra, a decretat in 15 martie stare de urgenta, care impunea izolare la domiciliu si inchiderea granitelor.Dar virusul a afectat aproape la fel aceste state.Aproximativ 85% din paturile de la Terapie Intensiva din Peru sunt ocupate in prezent, conform cifrelor oferite de guvern. Prin urmare, exista ingrijorari ca sistemul medical va fi suprasolicitat de pacientii COVID-19.Potrivit doctorului peruan Elmer Huerta, unul dintre motivele pentru care s-a ajuns in situatia asta este inegalitatea profunda din Peru.Multi dintre saracii din Peru nu au de ales decat sa se aventureze in afara casei, ca sa lucreze, sa faca rost de mancare sau sa se ocupe de tranzactii bancare.De exemplu, doar 49% din gospodariile peruane detin un frigider sau un congelator (61% in zonele urbane), conform recensamantului din 2017. Asta inseamna ca multi oameni au nevoie sa se duca zilnic in piata, pentru a-si cumpara produse alimentare, a explicat Huerta."Trebuie sa eviti contactul uman intr-o societate in care nu ai cum sa stai acasa", puncteaza doctorul.O alta cauza e faptul ca oamenii s-au ingramadit la banci, unde au format cozi uriase, doar pentru a accesa fonduri de ajutor in contextul crizei.Pachetul de stimulare al guvernului pentru a ajuta milioane de familii vulnerabile din Peru a fost o idee buna, dar distributia sa a fost prost conceputa, a declarat Kristian Lopez Vargas, economist peruan si profesor asistent la Universitatea din California, Santa Cruz.Intr-un raport de anul trecut, agentia care reglementeaza bancile din Peru a raportat ca doar aproximativ 38% dintre adulti detin un cont bancar. Lipsa de acces la sistemul financiar inseamna ca majoritatea beneficiarilor de ajutor trebuie sa se duca in persoana la banci pentru a obtine banii."Nu a fost greu sa anticipezi comportamentul oamenilor in incercarea lor de a accesa acest ajutor. Oamenii s-au dus in numar mare la banci", a declarat Lopez Vargas pentru CNN.In plus, multi peruani traiesc si lucreaza in moduri care pur si simplu nu se impaca cu distantarea sociala, a subliniat el. Potrivit lui Lopez Vargas, mai mult de 30% din gospodariile din Peru traiesc in conditii de supraaglomerare, patru sau mai multe persoane dormind in aceeasi camera.Si mai mult de 72% lucreaza in economia informala, potrivit Institutului National de Statistica si Informatii din Peru. Pentru cei care traiesc zilnic in sectorul informal, obtinerea unui venit de multe ori depinde de plecarea la munca si nu de auto-izolare.Vineri, presedintele Vizcarra a extins starea de urgenta pana la 30 iunie.A.D.