Ecuador: Curtea Suprema mentine condamnarea la opt ani de inchisoare pentru coruptie a fostului presedinte Rafael Correa

Un tribunal al Curtii Supreme a respins "recursul in casatie inaintat de apelanti si confirma sentinta pentru coruptie" pronuntata in aprilie impotriva fostului presedinte din perioada 2007-2017 si a altor 17 persoane, intre care fosti ministri si directori de companii, a precizat instanta.Rafael Correa traieste in Belgia din 2017 si de la sfarsitul ultimului sau mandat, cand inca nu facea obiectul nici unui proces.Judecat in contumacie, prima sa condamnare, din aprilie, a fost confirmata la mijlocul lunii iulie in apel.El a anuntat la mijlocul lui august ca vrea sa candideze pentru vicepresedintia tarii in cadrul unei coalitii de stanga, in tandem cu unul dintre fostii sau ministri si candidat la presedintie."Au facut-o in cele din urma. In timp record, au obtinut o sentinta 'definitiva' pentru a ma descalifica din postura de candidat", a reactionat Correa pe retelele de socializare."Nu inteleg ca tot ce fac ei imi sporeste sprijinul popular. Sunt bine. Tineti minte: singurul lucru la care ne condamna este sa castigam", a adaugat el.Dupa un ultim recurs pe care il mai poate depune apararea, fostul presedinte nu va avea dreptul sa candideze, asa cum prevede Constitutia tarii in cazurile de coruptie.Curtea de Justitie a stabilit ca Rafael Correa si mai multi dintre fostii sai colaboratori au primit mita in schimbul unor contracte cu diverse companii.Fostul presedinte se declara nevinovat si denunta un complot pus la cale de rivalul sau, fost vicepresedinte din timpul sau si actual sef al statului, Lenin Moreno.Rafael Correa face de asemenea obiectul unei anchete pentru rapirea in 2012, in Columbia, a unui reprezentant al opozitiei, Fernando Balda. Conform legislatiei din Ecuador, el nu poate fi judecat totusi in contumacie pentru aceasta presupusa fapta.Fostul presedinte s-a facut cunoscut la nivel international in momentul in care i-a acordat azi diplomatic fondatorului WikiLeaks, Julian Assange, care s-a refugiat in Ambasada Ecuadorului la Londra in iunie 2012 pentru a evita sa fie extradat in Suedia unde era acuzat de viol si agresiune sexuala.