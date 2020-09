Parlamentul din Peru a votat pentru declansarea procedurii de destituire a presedintelui tarii

In cadrul votului parlamentar privind declansarea procesului de impeachment, 65 de parlamentari au votat pentru, 36 impotriva si 24 s-au abtinut, relateaza ziarul El Comercio.Vizcarra este suspectat ca le-a cerut consilierilor sai sa minta intr-o ancheta parlamentara. Cazul are in prim-plan un contract controversat cu un cantaret in valoare de 50.000 de dolari.Presedintele a caracterizat declansarea procesului de impeachment in cazul sau "o conspiratie impotriva democratiei".El va trebui acum sa-si dovedeasca public nevinovatia in termen de zece zile.Vizcarra l-a inlocuit pe prim-ministru si mai multi alti ministri la jumatatea lunii iulie, dupa ce numarul mare de cazuri de COVID-19 si criza economica i-au afectat popularitatea.PIB-ul statului Peru a scazut cu 30% in al doilea trimestru al anului 2020.Vizacarra a convocat alegeri anticipate prezidentiale si parlamentare in aprilie 2021.