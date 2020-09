Peru: Perchezitii la colaboratori apropiati ai presedintelui Vizcarra. Interceptarile, probe cheie in dosarul de coruptie

Aceste perchezitii au fost efectuate "la domiciliul a opt persoane citate sau martori in ancheta legata de presupuse nereguli in angajarea" unui cantaret de catre Ministerul Culturii, a informat procuratura intr-un comunicat.Perchezitiile au vizat locuinta secretarului general al presedintiei peruane si consilier personal al sefului statului, Miriam Morales, precum si a unui consilier din cadrul biroului prezidential, Karem Roca.Morales si Roca sunt personaje-cheie in inregistrarea audio difuzata joi in fata parlamentarilor in care presedintele Vizcarra este prezentat in timp ce manipula martori, cerandu-le sa ascunda adevarul intr-o ancheta referitoare la un dosar de coruptie.In urma dezvaluirii acestor inregistrari, parlamentul peruan a votat vineri declansarea procedurii de destituire a presedintelui tarii si trebuie sa se pronunte intr-un vot oficial la 18 septembrie.Justitia suspecteaza ca artistul, putin cunoscut, ar fi beneficiat intre 2018 si 2020 de un contract de complezenta de circa 50.000 de dolari.Vizcarra a negat ca a intervenit in angajarea cantaretului, pe care a spus ca l-a intalnit in timpul campaniei electorale din 2016, atunci cand era candidat la vicepresedintie, pe lista impreuna cu viitorul presedinte Pedro Pablo Kuczynski care a demisionat in martie 2018.Seful statului considera ca parlamentul, care ancheteaza de trei luni acest dosar dupa dezvaluirea in presa a contractelor cantaretului, utilizeaza scandalul in cadrul unui "complot politic" vizand sa-l inlature de la putere.Peru cunoaste o puternica instabilitate politica de mai multi ani, ultimii patru presedinti avand probleme cu justitia.Vizcarra, 57 de ani, a beneficiat pana in prezent de sprijin popular pe fondul intransigentei sale in fata parlamentului, spre deosebire de predecesorii sai, si a actiunilor desfasurate impotriva coruptiei.