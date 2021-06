UPDATE: Candidata dreptei populiste, Keiko Fujimori, conduce in urma primelor rezultate partiale oficiale ale alegerilor prezidentiale din Peru

Keiko Fujimori, conduce cu 52,9% din voturi, contra celor 47,09% in favoarea contracandidatului sau, reprezentantul stangii radicale Pedro Castillo, a anuntat organismul electoral al acestei tari, ONPE, informeaza France Presse.Aceste prime rezultate au fost anuntate dupa numararea a 42% dintre buletinele de vot din cele 86.488 de sectii de votare, a precizat presedintele ONP, Piero Corvetto.In primul tur al alegerilor prezidentiale, care a avut loc in aprilie, Pedro Castillo, un novice in politica, s-a clasat pe primul loc, spre surprinderea multora. Profesorul a iesit din anonimat in 2017, cu ocazia unei greve de amploare a cadrelor didactice, cand si-a asumat pozitia de lider.Keiko Fujimori, in varsta de 45 de ani, a reusit sa scape de acuzatiile de coruptie la adresa ei. Procuratura a cerut recent 30 de ani de inchisoare pentru Keiko Fujimori in legatura cu o ancheta legata de scandalul Odebrecht, gigantul brazilian din domeniul constructiei, care a recunoscut ca a dat mita mai multor lideri politici din America Latina.Anul trecut politica peruana a fost marcata de un conflict dur intre guvern si Congres. Mai intai, parlamentarii l-au fortat pe fostul presedinte Martin Vizcarra sa renunte la functie, apoi succesorul sau Manuel Merino a abandonat dupa proteste violente.In prezent, tara sud-americana este condusa de presedintele interimar Francisco Sagasti.Dupa o serie de scandaluri, increderea cetatenilor in clasa politica a fost profund zdruncinata: aproximativ jumatate dintre parlamentari sunt cercetati pentru diverse infractiuni.Sectiile de votare s-au inchis duminica, 6 iunie, la ora locala 19:00 in Peru (00:00 GMT), iar un sondaj realizat la iesirea de la urne arata un rezultat strans la alegerile prezidentiale intre candidatului stangii radicale, Pedro Castillo, si reprezentanta dreptei populiste, Keiko Fujimori, transmite AFP.Fiica fostului presedinte Alberto Fujimori (1990-2000) ar obtine 50,3%, iar profesorul 49,7%, potrivit Ipsos, dupa votul, obligatoriu in Peru, a aproximativ 25 de milioane de alegatori. Rezultatele oficiale sunt asteptate in jurul orei locale 23:30 (04:30 GMT).Alberto Fujimori este un fost inginer si politician peruvian care a ocupat functia de presedinte al Peru din 28 iulie 1990 pana la caderea sa din 22 noiembrie 2000. Descris ca "dictator", el ramane o figura controversata in politica peruana.Guvernului sau i se atribuie crearea fujimorismului, invingand insurgenta "Calea Luminata" si restabilind stabilitatea macroeconomica a Peru, desi Fujimori si-a incheiat presedintia fugind de Peru in Japonia , pe fondul unui scandal major de coruptie si incalcari ale drepturilor omului.Chiar si pe fondul urmaririi penale din 2008 pentru crime impotriva umanitatii legate de presedintia sa, doua treimi dintre peruanii chestionati si-au exprimat aprobarea pentru conducerea sa in acea perioada.