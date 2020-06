Se intampla in Peru: De teama COVID- 19 si 5G, mai multi fermieri au tinut captivi opt tehnicieni care reparau o antena de telecomunicatii

Victimele teoriilor de pe retele de socializare

Cei opt angajati au fost tinuti captivi incepand de miercuri si au fost eliberati in urma unui acord cu autoritatile, a anuntat sambata politia peruana."Toti au fost eliberati. Ei spun ca au fost detinuti in conditii bune", a declarat pentru AFP Leni Palacios, un reprezentant al politiei din regiunea Huancavelica, in Anzii peruvieni. Cazul a inceput atunci cand tehnicienii au venit sa repare o componenta a unei antene de telecomunicatii din provincia Acobamba, la peste 500 de kilometri sud-est de capitala Lima.Fermierii din satul Chopcca s-au opus repararii antenei si au cerut eliminarea ei in schimbul eliberarii tehnicienilor, a declarat Arieh Rohrstoc, un purtator de cuvant al companiei de telecomunicatii Gilat Peru, una din principalele companii in domeniu."Locuitorii nu i-au lasat sa intre (in sat) pentru ca au sustinut ca 5G transmite COVID-19", a explicat situatia purtatorul de cuvant al Gilat Peru.Eliberarea angajatilor a avut loc dupa o intalnire intre locuitorii din Chopcca si o comisie formata din reprezentanti ai ministerului transporturilor, guvernului regional si companiei Gilat Peru."In cadrul sedintei a fost semnat un acord pentru eliberarea angajatilor", a declarat Leni Palacios.Purtatorul de cuvant al lui Gilat Peru a negat instalarea 5G de catre compania sa. El a mentionat faptul ca pe retelele sociale circula teorii care stabilesc conexiuni intre noua tehnologie 5G si raspandirea COVID-19.Provincia Acobamba este situata la aproximativ 3.800 de metri deasupra nivelului marii in regiunea Huancavelica in care s-au inregistrat 635 de cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus, una din cele mai scazute rate de contaminare din Peru.Peru, o tara cu 33 de milioane de locuitori, este in prezent a doua tara latino-americana, dupa Brazilia , care a inregistrat cel mai mare numar de infectari cu noul coronavirus, cu peste 220.700 de cazuri, raportand un bilant de peste 6.300 de decese.Interdictia de circulatie pe timpul noptii continua sa fie in vigoare in Peru, iar granitele sunt inchise din 16 martie.