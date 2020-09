Venezuela: Maduro suspenda reluarea fizica a scolii pentru restul anului din cauza COVID-19

"Fara niciun dubiu, revenirea fizica in clase nu ajuta la tinerea sub control a pandemiei, asa ca nu va exista o intoarcere la clasa in Venezuela . Vom vedea apoi daca vom reveni in ianuarie", a spus duminica seful statului intr-o alocutiune televizata.Masura a fost luata "uitandu-ne la redeschiderea scolilor in lume", care a dus la o inmultire a contaminarilor, a explicat Maduro in legatura cu anul scolar 2020-2021, care este prevazut sa inceapa in aceasta saptamana in Venezuela."Nu va faceti griji. Vom mentine serviciile educative ale tarii prin internet, prin cursuri online", a dat asigurari el de la palatul prezidential Miraflores de la Caracas.Dupa declansarea pandemiei, guvernul socialist a suspendat activitatile scolare cu prezenta fizica in cadrul unei stari de carantina impusa la mijlocul lunii martie si inca in vigoare.Prin urmare, guvernul a propus un amestec de cursuri transmise de televiziunea de stat si teme si lectii sustinute pe internet, inclusiv pe retele de socializare, si prin radio, pentru a finaliza anul scolar 2019-2020.Aceste clipuri educative au fost totusi criticate pe retelele de socializare, unele persoane considerandu-le prost realizate si cu un nivel educativ scazut.Seful statului a mai dispus reluarea masurilor de izolare intarite pe intreg teritoriul tarii in cadrul schemei '7+7' in vigoare din iunie, prin care o perioada de sapte zile de 'carantina radicala', in care toate magazinele sunt obligate sa ramana inchise cu exceptia celor considerate prioritare (alimentatie si sanatate), este alternata cu o perioada de sapte zile de 'flexibilizare' care permite reluarea restului activitatilor.Aceasta tara de 30 de milioane de locuitori numara 59.630 de cazuri confirmate si 477 de morti din cauza noului coronavirus, conform datelor oficiale, puse sub semnul intrebarii de organizatii precum Human Rights Watch, care le considera putin credibile.Criza socio-economica ce afecteaza Venezuela de aproape sapte ani ingreuneaza aplicarea izolarii intr-o tara unde patru familii din cinci nu au venituri suficiente pentru a-si acoperi cheltuielile alimentare.