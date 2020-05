1 din 4 americani este putin sau deloc interesat sa se vaccineze de COVID-19

Ziare.

In timp ce expertii in domeniul sanatatii spun ca este necesar un vaccin pentru a preveni infectia si a readuce viata la normal, sondajul indica o posibila problema de incredere pentru administratia Trump, criticata deja pentru recomandarile sale referitoare la siguranta adesea contradictorii in timpul pandemiei, transmite Reuters.Aproximativ 36% dintre respondenti au declarat ca ar fi mai putin dispusi sa se vaccineze daca presedintele SUA, Donald Trump, va spune ca este sigur, comparativ cu doar 14% care ar fi mai interesati.Cei mai multi respondenti in sondajul efectuat in randul a 4.428 de adulti din SUA, intre 13 si 19 mai, au declarat ca vor fi puternic influentati de indrumarile Administratiei pentru Alimente si Medicamente sau de rezultatele unor studii stiintifice la scara larga, care vor arata ca vaccinul este sigur.Mai putin de doua treimi dintre respondenti au spus ca sunt "foarte" sau "oarecum" interesati de un vaccin, o cifra pe care unii experti in sanatate se asteptau a fi mai mare, avand in vedere constientizarea mare fata de pericolul COVID-19 si cele peste 92.000 de decese provocate de coronavirus doar in Statele Unite.O proportie de 14% dintre participantii la sondaj au afirmat ca nu sunt interesati de vaccin si 10% ca nu sunt foarte interesati. Alti 11% nu sunt siguri.Studiile sunt in curs, dar expertii estimeaza ca cel putin 70% dintre americani vor trebui vaccinati pentru a se ajunge la imunitate de turma.Presedintele Donald Trump a promis ca un vaccin va fi gata pana la sfarsitul acestui an, cu toate ca de obicei poate dura mai mult pentru a dezvolta si testa un vaccin pentru siguranta si eficacitate.Multi experti considera ca un vaccin testat si aprobat de guvern nu va fi disponibil pe scara larga inainte de jumatatea anului 2021, cel mai devreme.Im prezent, la nivel mondial, sunt in curs de dezvoltate peste 100 de vaccinuri candidat pentru COVID-19, inclusiv unele pentru care s-au inceput deja studiile clinice pe oameni.Compania americana de biotehnologie Moderna a anuntat rezultate preliminare promitatoare pentru opt persoane care au participat la un studiu pentru siguranta.