A da in mintea copiilor, a gloatei si a cenzurii

In timp ce evreii sarbatoreau divinul dar, la cincizecime, al Decalogului, iar crestinatatea apuseana celebra, in siajul Revelatiei Sinaitice, odata cu Rusaliile, pogorarea Sfantului Duh in chip de limbi de foc generatoare ale glosolaliei apostolilor, pacea n-a durat.Caci ucenicii violentei n-au stat nici ei cu mainile in san. Au pus de numeroase jafuri , devastari, profanari, de pilda a unei sinagogi din Los Angeles si, in genere, de cat mai multe incendii lingand cu limbi de foc orasele americane.Oficialitatile au dislocat in localitatile asediate Garda Nationala. SUA au ajuns in prag de razboi civil. Cum se explica aceasta explozie de violente? Cum se explica degenerarea in violente inclusiv antisemite a unor pasnice proteste antirasiste, o miscare de-o amploare fara precedent, devenind globala in urma circulatiei virale a filmului infatisand sinistra ucidere, imposibil de justificat, a unui om imobilizat de catre un politist sugrumandu-si victima cu genunchiul?Politistul criminal, un alb probabil sovin, numit Derek Chauvin, -- s-a vazut rapid investigat, demis, arestat si interogat . Demisi au fost si colegii sai care, spre eterna lor rusine, au asistat cu mainile in san la crima, fara sa intervina, fara sa-l opreasca.Si ei au fost, sunt si vor fi cu siguranta anchetati cu grija. Faptul ca victima lor pare sa fi platit anterior o marfa cu o bancnota falsa nu-mi pare a-i disculpa. De vreme ce pedepsirea faptasilor a inceput rapid, poate chiar mai rapid decat oricand in lunga istorie de altercatii rasiste si antirasiste insotite de impunitatea unor politisti vinovati, cum se explica oare amploarea isteriei demolatoare de pace, de orase si state americane?Presa, apucata parca si ea, in parte, de glosolalie, n-a ajutat nici la dezirabila calmare a spiritelor, nici la lamurirea lor. Unii comentatori de dreapta admit ca asemenea debordante manifestari de violenta au cauze multiple, greu de redus la un singur factor.Impartasind aceasta parere, Noah Rothman de la Commentary considera ca un impact notabil asupra exceselor si brutalitatilor - multirasiale si greu de disociat de legitimele proteste pasnice - l-au avut recluziunea impusa de pandemie si de masurile de combatere medicala a efectelor ei prin lockdown, precum si consecintele lor economice.Alti observatori, in special de stanga, dau pe ambele maluri ale Atlanticului vina pe populismul lui Donald Trump si deplang, pe langa un rasism rezidual peste ocean, clivajul social american, o prapastie atat de adanca, incat e greu de imaginat in Europa.Dar corespund aceste comentarii intru totul realitatii? Trump a condamnat fapta politistului, cerand relativ prompt arestarea lui, a condoleat familia victimei si a aratat intelegere pentru durerea comunitatii.N-a fost de-ajuns. Presedintele american a mai transmis un tweet. Mesajul sau ii avertiza lapidar pe protestatarii calificati drept "criminali" sau "batausi" sa se abtina de la a prada, caci "daca incepe jaful incep si impuscaturile". Twitter s-a folosit de prilej spre a lansa un avertisment in contra mesajului prezidential, care i-ar viola politica privind "glorificarea violentei" Inutil de subliniat ca asemenea avertismente functioneaza ca un soi de cenzura, reducand aria de raspandire a unui mesaj. Si discreditandu-l pe mesager.Reactia retelei de socializare n-a contribuit, se intelege, la calmarea generala. Dimpotriva. Pentru ca unul din aspectele perene ale unor razmerite de acest fel e ralierea invariabila la astfel de violente a extremistilor de stanga si de dreapta, sau islamisti, a oportunistilor si conspirationistilor, precum si a multora din cei animati pe drept sau pe nedrept de o perpetua ostilitate viscerala impotriva puterii si a demnitarilor care o detin.Umilirea presedintelui pe Twitter e posibil sa-i fi incurajat.Mai grav e ca Twitter nu e la prima abatare. Influenta retea de socializare e un concern particular care castiga bani de pe urma transmiterii de informatii. A creat, impreuna cu Facebook, un spatiu public informational de dimensiuni globale nicicand egalate. Or, Twitter nu se comporta echitabil. Dimpotriva, se arata pentru unii muma si pentru altii ciuma.In timp ce l-a cenzurat pe presedintele american reprosandu-i violenta, aceeasi retea, care e blocata de cenzura in Iran si China comunista, admite, facandu-se complicele unor regimuri totalitare, transmiterea de mesaje incitatoare la terorism ale cenzorilor sai. De pilda ale unor dregatori fundamentalisti ca seful suprem al Iranului, ayatolahul Kamenei. Care exalta recent pe Twitter lupta armata a unor grupari extremiste, plasate oficial de democratiile liberale apusene pe lista organizatiilor teroriste, precum Jihadul Islamic, Hamas si Hezbolah.Twitter nu se multumeste sa raspandeasca astfel de mesaje. Le ofera mesagerilor lor teroristi din tarile in care reteaua este cenzurata nu doar acces liber, ci si bife albastre, recunoasteri ale autenticitatii unor conturi, precum al fostului presedinte iranian Mahmud Ahmadinejad.O asemenea duplicitate si dubla masura invalideaza categoric pretentiile morale, oricum deplasate, ale unei retele care ar trebui sa fie neutra si impartiala politic. Dar care, sub amenintarea unor amenzi exorbitante, s-a vazut incarcata de varii guverne occidentale, ca si Facebook, cu misiuni de dascal corect politic, de psihiatru, de cenzor si de instanta executiva.Una inzestrata cu dreptul de a-i pedepsi exemplar pe contravenienti, fie ca sunt copii fara minte, fie ca sunt smintiti si rataciti, ori extremisti alimentand furios orice explozie protestatara a gloatei.Or, sarcina de cenzor n-ar trebui atribuita decat expertilor magistral instruiti ai unei justitii specializate si indreptatite sa distinga intre un delict penal sau civil si simpla opinie si nu spatiului public in care ar trebui sa circule nestingherit informatiile necesare lamuririi lumii.Un astfel de spatiu n-ar trebui sa aiba in veci puterea de a fi si arbitru, si judecator, si jucator si a decide politic ce informatie trebuie sa ajunga la public, ce e ironie, sarcasm, o critica legitima sau nelegitima si ce va fi cenzurat prin ceea ce se numeste "flagging" sau prin expulzarea din retea a unor utilizatori eventual catusi de putin extremisti.Majoritatea legislatiilor autorizand masuri de cenzura se adopta in numele apararii democratiei si libertatii. Dar intr-o democratie liberala si intr-un stat de drept scopul (pentru atingerea caruia un Stalin, Hitler si emulii lor isi justifica de regula crimele) nu scuza niciodata mijloacele. Nu se apara libertatea suprimand-o. Nici democratia ori societatea deschisa, antiautoritara, lezand-o prin autoritarism si marginalizarea pe baza de delict de opinie.Dezinformarea si campaniile de conspirationism si fake-news ale dusmanilor democratiei constituie, intr-adevar, o problema majora. Sistematica lor utilizare impotriva Vestului a slabit masiv mecanismele de aparare ale societatilor deschise, stimuland masiv un rau mai intai insidios, apoi fatis.Aceste strategii de subminare a libertatii au conditionat explozii de extremism si violenta inclusiv de proportiile celor care zguduie mai nou America.A le combate eficient nu se face insa dand in mintea copiilor. Ori prin contrapropaganda, prejudecati si cenzura. Se face prin adecvarea la adevar si realitati, prin dezbatere libera si judecata dreapta.