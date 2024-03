A fost lansat un nou site de monitorizare a propagandei si dezinfomarii rusesti pe Twitter

Un nou site pentru monitorizarea propagandei si dezinformarii promovate de Rusia pe Twitter a fost lansat miercuri, ca parte a unui efort neguvernamental de a diminua abilitatea Moscovei de a se amesteca in viitoarele alegeri din SUA si Europa.

Site-ul Hamilton 68 a fost creat de cercetatori care lucreaza cu Alianta pentru Apararea Democratiei, un proiect bipartizan si transatlantic stabilit luna trecuta pentru a contracara campaniile de dezinformare duse de Rusia, relateaza Reuters.

Sustinut de German Marshall Fund, site-ul prezinta o analiza "aproape in timp real" a mesajelor in limba engleza ale unui grup de 600 de conturi de Twitter pe care analistii le-au indentificat ca fiind ale unor utilizatori care raspandesc propaganda ruseasca.

Site-ul a fost lansat intr-o perioada in care administratia Trump a manifestat retinere in a reactiona cu privire la atacuri cibernetice ale Rusiei in cursul investigatiilor in desfasurare privind implicarea Moscovei in campania pentru alegerile din 2016.

Oficiali ai serviciilor de informatii americane si congresmeni au avertizat ca Rusia va incerca sa se implice in alegerile pentru Congres din 2018 si in alegerile prezidentiale din 2020.

Intre conturile de Twitter selectate de catre noul site se afla acelea implicate in mod public in campanii de dezinformare duse de media de propaganda rusesti, ca Russia Today si Sputnik, si utilizatori care distribuie informatii ce promoveaza guvernul rus.

"Nu spunem neaparat ca toata lumea din aceasta lista este platita de Kremlin", a afirmat J.M. Berger, de la German Marshall Fund, adaugand ca grupul are certitudinea ca respectivele conturi raspandesc dezinformare rusa.

Potrivit serviciilor de informare americane, Rusia a efectuat o operatiune de amploare pentru a o discredita pe candidata democrata Hillary Clinton si a-l ajuta pe republicanul Donald Trump sa castige alegerile prezidentiale din 2016.

Rusia a negat acuzatiile, iar Trump a aprobat sau a contestat in mod inconsecvent evaluarea propriilor servicii de informatii.

Grupul de cercetare analizeaza modalitati de a efectua analize similare pentru alte platforme de socializare, intre care Facebook, Alphabet (apartinand YouTube) si Reddit, dar aceste proiecte sunt mai dificil de realizat deoarece nu sunt disponibile suficiente date, a explicat Berger.

Reteaua de socializare Twitter a anuntat ca nu este implicata in proiect.

Numele site-ului provine de la Federalist Paper 68, elaborat de parintele fondator al Partidului Federalist din SUA, Alexander Hamilton, in 1788, ca parte a unei serii de eseuri publicate anonim pentru a apara Constitutia SUA.

Hamilton a scris despre "protejarea procesului electoral din America de amestecul strain" in Federalist Paper 68, noteaza Alianta pentru Apararea Democratiei intr-o postare pe blog. "Astazi, ne confruntam cu un amestec strain de un tip pe care Hamilton cu greu si l-ar fi imaginat", se arata in mesaj.

