Administratia Trump anunta oficial retragerea SUA din Tratatul Fortelor Nucleare

Secretarul de Stat Mike Pompeo a anuntat, vineri, ca Statele Unite se retrag din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) incheiat cu Rusia in 1987.

Retragerea americana era asteptata de mai multe luni, relateaza Associated Press.

Ea are loc in urma unui diferend care dureaza de ani de zile - nesolutionat - cu privire la respectarea de catre Rusia a acestui document, care interzice o intreaga clasa de rachete de croaziera terestre, cu o raza de actiune intre 500 si 5.500 de kilometri.

Rusia respinge acuzatiile privind incalcarea tratatului.

Statele Unite isi vor suspenda obligatiile prevazute de Tratatul INF sambata, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, la Departamentul de Stat, seful diplomatiei americane.

Moscova are la dispozitie 180 de zile pentru a reveni la respectarea Tratatului INF, in caz contrar acordul va deveni nul.

"Incalcarile comise de Rusia expun riscurilor milioane de europeni si americani. Este datoria noastra sa reactionam in mod adecvat", a declarat Mike Pompeo, citat de CNN.

"Ani intregi, Rusia a incalcat fara remuscari Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare", a subliniat Pompeo.

La randul sau, presedintele Donald Trump a afirmat ca Statele Unite "au respectat in totalitate Tratatul INF in ultimii 30 de ani". "Dar nu putem fi singura tara care are obligatii in virtutea acestui tratat", a transmis liderul de la Casa Alba.

Oficiali americani si-au exprimat, de asemenea, ingrijorarea ca China, care nu face parte din Tratatul INF, dezvolta numeroase rachete nucleare in Asia, pe care Statele Unite nu le pot contracara, din cauza obligatiilor pe care si le-au asumat prin acest document.

Acest tratat americano-rus se afla in centrul controlului armamentului superputerilor dupa Razboiul Rece, iar renuntarea la el ar lansa o noua cursa a inarmarii nucleare, avertizeaza unii analisti.

