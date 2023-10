Alerta rosie pentru aviatie in Hawaii. Un nor urias de cenusa s-a ridicat din vulcanul Kilauea (Foto&Video)

Autoritatile din Hawaii au avertizat locuitorii de pe insula sa ramana in case, dupa ce un nor urias de cenusa s-a ridicat la aproximativ 3.657 de metri deasupra vulcanului Kilauea, declansand o alerta rosie pentru aviatie.

"Este foarte periculos pentru aviatie", a declarat Michelle Coombs, un geolog de la un institut de observare a activitatii vulcanilor din Alaska. Acesta a spus ca echipa sa inca nu a descoperit cauza emisiilor de gaze, relateaza CNN si Reuters.

Institutul american de geofizica (USGS) a declarat cod rosu pentru aviatie. Potrivit institutului, cenusa s-a imprastiat la aproximativ 28 de kilometri de vulcan.

Observatorul din Hawaii a informat ca eruptia poate deveni mai violenta.

Red alert issued for Hawaii as Kilauea sends ash plume 3.6km into air The ash, reported by the Hawaiian Volcano Observatory, prompted geologists to issue a 'red' alert - the highest possible volcanic activity warning. pic.twitter.com/4FW9ipLHDL

This eruption could drop world temperatures by several degrees & slash food production. In conjunction with coming mini ice age, its a potential disaster. 😎

Hawaii goes on RED ALERT for 'major eruption' of Kilauea volcano https://t.co/XADTnaorTS @MailOnline