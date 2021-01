Samanul QAnon, care a luat cu asalt Capitoliul, se plange ca a fost "pacalit" de Trump: "Ne-a invitat sa mergem la Capitoliu alaturi de el"

Mai multe persoane au cerut gratierea

Avocatul lui Jake Angeli - Jacob Anthony Chansley pe numele lui adevarat -, cunoscut ca "Samanul QAnon", spune ca clientul sau regreta foarte mult faptul ca s-a lasat pacalit de presedinte si de faptul ca a fost pus in situatia sa ia decizii pe care nu ar fi trebuit sa le ia.Avocatul il considera pe Trump complet vinovat de Asaltul de la Capitoliu. "Sa ne aducem aminte de toate lunile de minciuni repetate, de falsitati, de hiperbole si de insinuari ale presedintelui, toate menite sa inflameze, sa infurie si sa motiveze. Presedintele nostru i-a invitat pe acesti oameni, ca presedinte, sa mearga la Capitoliu alaturi de el", a declarat avocatul, citat de Digi24.ro Mai multe persoane arestate dupa atacul asupra Capitoliului de pe 6 ianuarie au cerut gratieri din partea lui Donald Trump , insa acesta nu le-a raspuns solicitarilor. Trump si-a gratiat, insa, fostii aliati si rudele acuzate de coruptie, in ultimele sale saptamani la Casa Alba Procurorii americani il acuza pe "samanul QAnon" , barbatul care a intrat in cladirea Capitoliului la bustul gol, purtand pe cap o caciula de blana cu coarne, ca a lasat un bilet cu amenintari la adresa vicepresedintelui american Mike Pence.El a fost arestat in cursul zilei de sambata , 9 ianuarie. In cazul in care acuzatiile impotriva sa vor fi probate, Jake Angeli risca 46 de ani de inchisoare. Donald Trump ar fi gratiat 143 de persoane in ultimele ore ale mandatului sau de presedinte, iar printre cei care au primit iertarea prezidentiala se numara fostul sau strateg Steve Bannon, dar si celebritati precum rapperul Lil Wayne si persoane cu condamnari pentru fapte grave de coruptie.