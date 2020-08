Ambasadorul Adrian Zuckerman: "Huawei ramane alegerea gresita. Romania poate accepta revolutia 5G si sa evite Revolutia Culturala Chineza"

>. Aceste cuvinte spuse de poeta americana si activista pentru drepturile omului Maya Angelou sunt foarte adevarate. Si i-as intreba pe cei care vor standarde flexibile pentru securitatea digitala a cetatenilor lor, sau care vor sa deschida calea comunistilor chinezi pentru a controla infrastructura Romaniei: ce altceva ar trebui sa demonstreze Partidul Comunist Chinez pentru a-l crede? Nu este expansiunea teritoriala de ajuns, lagarele de concentrare pentru uiguri nu arata cu cine avem de-a face? Comportamentul Chinei in Tibet sau incalcarea drepturilor omului in Hong Kong nu va arata nimic?", a mai scris Adrian Zuckerman.



Diplomatul american a laudat efoturilor lui Klaus Iohannis de a curata Romania "de ultimii baroni rosii si mostenirea lor corupta".



"Presedintele Iohannis, ca si presedintele Trump, a abordat aceasta chestiune dintr-o perspectiva clara si informata din istorie. Eforturile presedintelui Iohannis de a incheia munca inceputa acum 30 de ani si de a curata Romania de ultimii baroni rosii si mostenirea lor corupta sunt laudabile. Acum un an, presedintele Iohannis a promis impreuna cu presedintele Trump sa evite riscurile de securitate generate de investitiile chineze si implicarea acestora in retelele 5G. Presedintele Iohannis a fost la fel de clar cand a spus: < >", precizeaza Zuckerman.



Acesta aminteste si de afirmatiile lui Mark Esper care a vorbit despre efectele negative pe care le-ar avea adoptarea tehnolgiei chineze 5G in Europa si asupra NATO.



"Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a fost empatic cand a vorbit despre efectele cu adevarat negative pe care le-ar avea adoptarea tehnologiei chineze 5G in Europa asupra NATO. < >. Din fericire pentru Romania, guvernul Orban a facut din memorandumul bilateral 5G un pilon de sustinere a platformei de securitate cibernetica", mai explica diplomatul american.



El a adaugat ca ""Huawei nu reuseste sa indeplineasca standardele unor tari democrate, pentru ca este controlata total de la Beijing".



"Pe langa nenumaratele acuzatii penale impotriva companiei si a filialelor sale, Huawei nu are o structura transparenta a actionariatului sau, este profund neetica si nu poate fi trasa la raspundere de niciun sistem judiciar impartial din China. Masina de propaganda comunista chineza a facut presiuni mari asupra Romaniei si a sustinut ca Huawei este prinsa in "razboiul comercial" dintre Statele Unite si China. Nu este. Statele Unite nu incearca sa conduca decizia spre o firma sau alta. Statele Unite nu vor avea insa incredere intr-un aparat strain agresiv, care sa supravegheze fiecare aspect al vietii noastre. Exista numeroase companii care ofera solutii 5G, cum ar fi Nokia, Ericsson si Samsung. Acestea au o valoare adaugata: nu sunt aliniate unui guvern comunist, armatei si celor care incalca in mod grosolan drepturile omului", precizeaza Zuckerman.



Ambasadorul atrage atentia ca atunci cand falsa propaganda esueaza, comunistii recurg la amenintari.



"Cand ideea falsa a propagandistilor privind razboiul comercial esueaza, ei recurg la o alta manevra a comunistilor - ameninta. Huawei sustine ca mii de locuri de munca si miliarde de euro sunt puse in pericol: ignorati incercarile noastre de a va controla si practicile noastre sclavagiste de munca, in caz contrar muncitorii vostri si economiile natiunilor voastre vor fi pedepsite. Din nou, aceasta este o minciuna. Ericsson are de doua ori mai multi angajati in Romania si deja produce echipament 5G aici. Informatia si infrastructura sunt puteri care nu ar trebui transferate natiunii chineze, care se supune unui autoritarism absolut, de pe urma caruia Romania si multe alte tari est-europene inca se refac", a completat Adrian Zuckerman.



"Secretarul de Stat Pompeo ne-a amintit ca cei care fac afaceri cu Huawei fac afaceri cu cei care incalca drepturile omului" si ca exista alternative, a mai spus ambasadorul SUA la Bucuresti.



"Romania poate accepta revolutia 5G si sa evite Revolutia Culturala Chineza. Ericsson, Nokia si Samsung sunt doar cateva alternative. Noi sustinem progresul oricarei natiuni catre viitor. Dar progresul trebuie sa includa securitatea informatiei si o infrastructura care nu se afla in mainile unor puteri straine corupte, care ameninta si forteaza. Romania ar trebui sa-si stabileasca propriile standarde. Romania trebuie sa-si protejeze viitorul si pe poporul sau. Mult prea mult din trecutul acestei tari a fost furat in secolul 20 de comunisti - straini si locali - si de catre supravegherea continua. Partidul Comunist Chinez este extrem de experimentat in a folosi tehnologia de supraveghere si opresiune. Nu exista loc pentru companiile chineze necinstite intr-o Romanie libera si democrata. Urmareste Ziare. com pe Facebook si pe Instagram Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Ziare.com.



