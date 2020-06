America se autodescompune

Un complex de probleme

Statele Unite se cufunda in haos si violenta. Din California si pana la New York, din Minneapolis si pana pe coasta texana. Peste 75 de orase au fost cuprinse de violente puternice in ultimele zile. In New York City au fost incendiate masini de politie, in Los Angeles au fost vandalizate magazine si spatii publice."Acestea nu mai sunt proteste. E vorba de distrugere", a declarat alarmat primarul din Los Angeles, Eric Garcetti.Protestele au fost declansate de moartea, lunea trecuta, a barbatului de culoare George Floyd, in timp ce acesta era imobilizat cu brutalitate de un agent de politie. Un incident tragic, care, insa, nu este singular in SUA, ci parte dintr-o serie de violente rasiale comise de politia americana. Cele din urma cuvinte rostite de Floyd - "I can't breathe" (Nu pot respira) - au devenit laitmotivul protestelor care au cuprins Statele Unite cu o intensitate fara precedent in ultimele decenii.Situatia a escaladat transformand compasiunea si indignarea in manie si violenta.Moartea tragica a lui George Floyd amplifica dezbaterea pe tema scindarii sociale profunde a Statelor Unite, iar criza coronavirus are, in acest context, efect de accelerator de incendiu.Cei care inaintea izbucnirii pandemiei nu dispuneau de un loc de munca, de o asigurare medicala serioasa sau de economii au devenit usor victime ale noului virus.Cei afectati de criza sunt in majoritate afro-americani si hispanici. In randul acestora, rata de infectare si mortalitate este cea mai crescuta si tot ei sunt cei care, in buna parte ca simplii muncitori, si-au pierdut acum joburile.Clasa de mijloc a societatii americane, majoritar alba, a ramas in general ferita de pandemie, lucrand de acasa in regim de home office, pastrandu-si astfel salariul intreg. Pandemia scoate dureros la iveala inegalitatile sociale ale Americii."Cred ca tara se confrunta acum cu cea mai profunda criza de la cel de-Al Doilea Razboi Mondial incoace", apreciaza politologul din Bonn Christian Hacke, un bun cunoscator al situatiei din Statele Unite.Pe de o parte, observam frustrarea debordanta pe tema rasismului, reizbucnit si radicalizat odata cu uciderea lui Floyd. Pe de alta, declinul economic si problemele de politica interna ale SUA. La toate acestea se adauga consecintele pandemiei, care ii duc pe tot mai multi americani la disperare. "Moartea lui Floyd a fost in cele din urma doar scanteia care a declansat incendierea intregii tari", explica Hacke.Protestele mai scot la iveala ceva. Anume ca nu numai populatia de culoare isi manifesta frustrarea. Printre demonstrantii in majoritate tineri se numara si multi albi, nu putini cu situatii bune, dar si ei frustrati in egala masura. Din cauza unei tari care nu e capabila sa impiedice agresivitatea Politiei si rasismul, ci le lasa, in schimb, sa-si faca de cap. Si din cauza unei tari care e condusa de un presedinte provocator si lipsita de alternativa politica."Urmarindu-l pe Joe Biden la televizor, ai senzatia ca e senil, incremenit, parca, in pivnita sa. Iti inspira aproape sentimentul ca nu-l mai duce mintea sa faca nimic", adauga politologul german.La antipod il regasim pe Donald Trump, care prin obtuzitatea sa acutizeaza situatia. Un presedinte american, care, de la preluarea mandatului, nu uneste ci, dimpotriva, dezbina natiunea, o minte si apeleaza la instinctele primare.Uciderea lui Floyd si valul de violenta care a cuprins tara accelereaza transformarea visului american intr-un cosmar. Christian Hacke e de parere ca astfel "America se autodescompune".Aceasta manie dezlantuita a americanilor nu este un fenomen nou. O spune cineva care a trait ani de zile in SUA si care a fost implicat in campania electorala a lui Barack Obama.Julius van de Laar a fost, in 2007 si 2008, expert profesionist de campanie pentru democrati si a condus departamentul de mobilizare a alegatorilor in statul electoral cheie Ohio. Deja de pe atunci societatea americana era dezbinata, fiind tematizate violenta Politiei si rasismul.Dar discriminarea populatiei de culoare a fost rareori atat de explicit documentata."Atacurile devin vizibile prin imaginile video care nu lasa loc de interpretare", spune van de Laar. Materialul video a devenit astfel varful de lance al atacurilor cu care se confrunta SUA de decenii.Presedintele SUA poate profita de situatie. El castiga capital de pe urma dezbinarii cetatenilor tarii. "Trump este primul presedinte care se considera doar presedintele unei parti a americanilor", constata van de Laar. In loc sa fie un sef de stat al tuturor americanilor - indiferent daca acestia sunt albi sau de culoare, bogati sau saraci - Trump se ingrijeste inainte de toate de soarta electoratului cu precadere alb, cu ajutorul caruia spera sa obtina un al doilea mandat in noiembrie.Incapacitatea sa de a gestiona criza coronavirus a facut sa piarda procente in sondajele de opinie. Pentru a abate atentia de la aceasta realitate, Trump incearca sa abureasca electoratul. Seful Casei Albe polarizeaza pentru a mobiliza alegatorii.Aceasta este strategia sa, crede Christian Hacke. Partea amara e, spune el, ca "s-ar putea sa aiba success cu strategia sa de distragere a atentiei".Prin traditie, mai explica politologul german, americanii se grupeaza in jurul presedintelui lor in situatii de criza. In plus, Trump este intruchiparea unor trasaturi tipic americane, precum sentimentul de libertate materiala, egoista, si aroganta rasei albe. Toate acestea se bucura de o sustinere tacita mai mare decat ne-o putem imagina noi in Europa, mai crede Hacke, concluzionand: "Sunt convins ca multi albi isi vad rasismul confirmat."